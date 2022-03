Presidente de México abordó temas migratorios con titular de seguridad de EEUU

Ciudad de México, 14 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recibió este lunes al secretario de Seguridad Interior de EEUU, Alejandro Mayorkas, para una reunión sobre temas migratorios celebrada en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal y residencia presidencial.



«Sostuvimos una reunión con Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de EEUU; tratamos asuntos de trabajo y migración», publicó el jefe de Estado en su cuenta de Twitter.



El mensaje añade que ambos países siguen «promoviendo la cooperación para el desarrollo con justicia y respeto a los derechos humanos».



El anuncio no detalla los temas ni acuerdos alcanzados sobre el tema migratorio y la situación en la frontera común de casi 3.200 kilómetros.



Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó de una reunión que mantuvo con Mayorkas.



En el encuentro, celebrado en la sede de Relaciones Exteriores, las delegaciones intercambiaron información sobre los flujos migratorios irregulares más recientes en la región.



«Ambas delegaciones coincidieron en la importancia de avanzar en un enfoque regional en materia migratoria, a fin de observar flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en protección a los derechos humanos de las personas migrantes», indica un comunicado de la cancillería.



Ebrard y Mayorkas reafirmaron que es necesario construir acuerdos regionales «hacia una migración ordenada, segura y regular», y acelerar la cooperación internacional para atender las causas de la migración en países del norte de Centroamérica.



Mayorkas y el embajador estadounidense en el país latinoamericano, Ken Salazar coincidieron en la necesidad de «fortalecer los esfuerzos en la materia, tanto por parte de EEUU como de manera conjunta con México», dice el comunicado.



Finalmente, concordaron en acelerar los esfuerzos en materia de modernización de procesos e infraestructura fronteriza.



El fin de semana pasado, Salazar se sumó a una gira con el presidente López Obrador y el canciller por el estado de Chiapas, en la frontera sur con Guatemala.



El lunes el embajador se reunió con periodistas amenazados de muerte.



«Tuve la oportunidad de reunirme con periodistas que han enfrentado los riesgos de su profesión y se encuentran bajo el Mecanismo de Protección», informó Salazar en su cuenta de Twitter



El diplomático expresó su «respeto y solidaridad para ellos (los periodistas)», en un mensaje con la etiqueta «Libertad de Prensa».



El secretario de Estado (canciller) de EEUU, Antony Blinken, pidió el pasado 22 de febrero «mayor responsabilidad y protección» a los periodistas que sufren asesinatos en México y señaló que «las continuas amenazas que enfrentan son preocupantes».



López Obrador respondió a Blinken que las autoridades estadounidenses «se informen y no actúen de manera injerencista, porque México no es colonia de EEUU».



El presidente también calificó como «calumniosa» una resolución emitida la semana pasada por el Parlamento Europeo, que considera a México como «el país más peligroso para la prensa», fuera de zonas de guerra.



La declaración de los parlamentarios europeos señala una impunidad de 95 por ciento en los 47 asesinatos registrados desde las elecciones presidenciales de julio de 2018. (Sputnik)