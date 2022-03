Relaciones culturales entre Rusia e Italia caen víctima del conflicto en Ucrania

Roma, 14 mar (Sputnik).- La cultura sufre las consecuencias de la tensión geopolítica por el conflicto en Ucrania, con la suspensión del año cruzado de los museos Italia-Rusia y la solicitud del Hermitage de devolver sus obras expuestas temporalmente en Italia.



Despidos en el mundo de la música



Cuando hablan las armas, callan las musas. Un proverbio que describe bien las consecuencias culturales del conflicto armado en Ucrania.



Los primeros en sufrir las consecuencias de la escalada de tensión fueron los músicos rusos. Por no haber asumido una postura crítica sobre la operación militar en Ucrania Valeri Guérguiev fue destituido del cargo de director de la Orquesta Filarmónica de Múnich y también perdió su puesto de director de orquesta en la ópera «La dama de picas» en el teatro milanés de La Scala.



En Nueva York fue cancelado el concierto del pianista Denís Matsúev, mientras la cantante lírica Anna Netrebko decidió suspender su carrera luego de que fueron anulados sus conciertos en Milán y Múnich.



Por otro lado, el italiano Jacopo Tissi, que tan sólo hace dos meses se convirtió en el primer bailarín del Teatro Bolshói, anunció su despido por no estar de acuerdo con las acciones rusas en Ucrania.



Ferias y museos sin participación rusa



Al mismo tiempo, se vieron afectados varios eventos culturales en los que debían participar las instituciones rusas. A finales de febrero se supo que la Bienal de Venecia, una de las exposiciones internacionales de arte más famosas del mundo, que se inaugurará el próximo 27 de abril, se quedará sin el pabellón ruso.



Idéntica será la situación en la prestigiosa exposición de diseño y arte Trienal de Milán y la Feria de libros para niños en Boloña, así como en otros eventos similares.



El 9 de marzo llegó el turno de los museos. El Ministerio de Cultura italiano emitió una ordenanza que congelaba el Año cruzado de los museos Rusia-Italia, en el marco del cual estaban previstas más de 30 exposiciones y proyectos conjuntos entre museos y otras instituciones culturales de ambos países. La medida también suponía «la revocación de todos los actos administrativos relativos a cualquier forma de colaboración existente».



Museos rusos retiran sus obras de Italia



La reacción rusa no tardó en llegar. El 10 de marzo el Museo del Hermitage de San Petersburgo pidió a la dirección de dos museos que le devolviesen decenas de obras, que actualmente se encuentran en Italia.



En concreto, se trata de los cuadros «Muchacha con sombrero de plumas», dibujado por Ticiano entre 1534 y 1536, y «Seducción (un viejo con una mujer joven)» de Giovanni Cariani (1515-1516). Ambas obras están expuestas en el Palacio Real de Milán en el marco de la exposición «Tiziano y la imagen de la mujer veneciana en el siglo XVI».



Otras 25 obras se encuentran en las Gallerie d’Italia (Galerías de Italia), un centro museístico situado también en Milán, y forman parte de una muestra dedicada al Grand Tour.



Además, deberán volver a Rusia la «Mujer Joven», que Pablo Picasso realizó en 1909 y que llegó por primera vez a Italia el pasado febrero, y 80 obras de Vasili Kandinski de la apenas inaugurada exposición en la ciudad de Rovigo.



El ministro de Cultura italiano, Dario Franceschini, percibió con comprensión las solicitudes rusas. Notando que su institución no había participado en la organización de las exposiciones en cuestión, expresó que le parecía «evidente que, cuando el propietario pide devolver sus obras, hay que devolverlas».



En una situación complicada como la actual una de las pocas consolaciones es que las autoridades italianas respetaron las exigencias rusas: hasta finales del mes todas las obras mencionadas deben regresar a los museos de origen. Sin embargo, el futuro de las relaciones bilaterales en el ámbito cultural sigue incierto. Cuando callen las armas, ¿cuánto tiempo pasará antes de que vuelvan a hablar las musas? (Sputnik)