Biden y otros funcionarios de EEUU sancionados por Moscú no tienen cuentas en bancos rusos

Washington, 15 mar (Sputnik).- Altos funcionarios estadounidenses, incluidos el presidente Joe Biden y el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, no tienen intención de viajar a Rusia y no mantienen cuentas bancarias en ese país, dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, al ser consultada sobre el nuevas sanciones impuestas contra ellos por Moscú.



«Ninguno de nosotros está planeando viajes turísticos a Rusia. Ninguno de nosotros tiene cuentas bancarias a las que no podamos acceder. Por lo tanto, seguiremos adelante», afirmó Psaki en una conferencia de prensa.



Además de Biden y Blinken, Rusia también sancionó a Psaki, al director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés), William Burns, al asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y al secretario de Defensa, Lloyd Austin, entre otros funcionarios estadounidenses.



La cancillería rusa informó que la medida es «en respuesta a la lista de sanciones sin precedentes, que prohíben, entre otras cosas, la entrada a EEUU de los altos funcionarios de Rusia».



EEUU ha impuesto sanciones a Rusia en rechazo a la operación militar especial que Moscú lanzó el 24 de febrero en Ucrania. (Sputnik)