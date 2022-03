Blinken cree que si Ucrania no se une a la OTAN no sería una concesión a Rusia

Washington, 16 mar (Sputnik).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo el martes que el hecho de que Ucrania no se una a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) no sería una concesión a Rusia.



El martes temprano, Vladímir Zelenski de Ucrania dijo que es hora de admitir que su país no se convertirá en miembro de la OTAN.



«No creo que sea una concesión», afirmó Blinken a la cadena de noticias CNN el martes cuando se le preguntó si el hecho de que Ucrania no se una a la OTAN sería una concesión al presidente ruso, Vladímir Putin.



A fines de febrero, luego de iniciada la operación militar de Moscú en Ucrania, Putin dijo que la mejor solución a la situación actual sería que Ucrania abandonara los planes de membresía de la OTAN y se adhiriera a la neutralidad.



Se espera que el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, participe en la reunión ministerial de la OTAN prevista para este miércoles, dijo el martes la enviada de Estados Unidos a la alianza, Julianne Smith. (Sputnik)