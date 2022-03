Canciller de Bolivia postula relaciones fluidas y sin condiciones con Chile

La Paz, 15 mar (Sputnik).- Bolivia postuló este martes unas relaciones sin condiciones y «mucho más fluidas», favorecidas entre otros factores por la afinidad ideológica entre sus gobiernos, pero reiteró que su demanda de acceso marítimo soberano es «irrenunciable».



«Creemos este relacionamiento bilateral debe ser sin condiciones, buscando soluciones creativas y constructivas en temas sensibles y de interés para ambos países», dijo en conferencia de prensa el canciller de Bolivia. Rogelio Mayta.



Hizo la declaración en respuesta al recién instalado presidente chileno Gabriel Boric, quien planteó el día anterior la posibilidad de un restablecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países vecinos aunque advirtiendo que no preveía hacer concesiones en materia de soberanía.



La Paz y Santiago mantienen rotas sus relaciones diplomáticas desde 1978, cuando fracasó una negociación en torno a la demanda boliviana de restitución del acceso marítimo que perdió a manos de Chile por la Guerra del Pacífico del siglo XIX.



«Valoramos los criterios del presidente Boric en relación a fortalecer nuestro relacionamiento bilateral (que) debe basarse en principios de diálogo y confianza mutua (…). En el futuro, con el nuevo gobierno de Chile, esperamos, siendo que tenemos mucha afinidad ideológica, tener un relacionamiento mucho más fluido», dijo Mayta.



Consideró «ineludible» que ambos países fortalezcan sus relaciones para atender una larga lista de asuntos comunes referidos a comercio, tránsito fronterizo, seguridad, migración multinacional y otros que en gran medida están consignados en una «hoja de ruta» común definida a mediados del año pasado.



Sin embargo, «un tema importante que para los bolivianos es irrenunciable es nuestra reivindicación marítima, está plasmada en nuestra Constitución; eso es irrenunciable», remarcó.



Mayta reveló que en su encuentro del pasado viernes 11 en Chile, durante los actos de asunción presidencial de Boric, los presidentes de ambos países instruyeron a sus cancilleres «trabajar en este relacionamiento bilateral, algo que se va a construir progresivamente».



Añadió que no preveía más declaraciones a la prensa sobre las relaciones entre Bolivia y Chile, por considerarlas un asunto a ser desarrollado principalmente por vía oficial y no por los medios de comunicación. (Sputnik)