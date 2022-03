EEUU no pide a saudíes que elijan entre Washington y Pekín en negociaciones sobre petróleo

Washington, 15 mar (Sputnik).- EEUU no pide a sus aliados y socios que elijan entre Washington y Pekín a la hora de negociar acuerdos comerciales, declaró el martes el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, refiriéndose a las conversaciones entre Arabia Saudí y China sobre la venta de petróleo.



Los medios de comunicación estadounidenses informaron a primera hora del martes de que Arabia Saudí negocia con China el cambio parcial de dólares a yuanes en las ventas de petróleo, en medio de las agrias relaciones entre Riad y Washington.



«Nuestros aliados y socios en todo el mundo van a tener sus propias relaciones con la RPC (República Popular China (…) No estamos pidiendo a los países que elijan entre EEUU y China. Cuando se trata de muchos de nuestros socios, lo que buscamos es darles opciones y que se asocien con EEUU y todo lo que aportamos, todo lo que podríamos aportar a una relación bilateral», dijo el vocero en una rueda de prensa.



Según los informes, Arabia Saudí está cada vez más descontenta con la política exterior de Washington, en particular con la falta de apoyo de EEUU a la coalición liderada por Riad en la guerra de Yemen, la inesperada retirada de Afganistán y los esfuerzos del Gobierno de Joe Biden para negociar un acuerdo nuclear con Irán.



Además, la compañía estatal Saudí Aramco también está considerando la posibilidad de utilizar contratos futuros denominados en yuanes, conocidos como petroyuanes, en su modelo de precios, informó la prensa estadounidense.



Un alto funcionario de Washington declaró al periódico The Wall Street Journal que es poco probable que se produzca la transición.



El funcionario anónimo describió a la negociación como «altamente volátil y agresiva» y «poco probable», según el informe.



También aclaró que la moneda saudí está vinculada al dólar, y la venta de petróleo a China en yuanes probablemente hará tambalear la economía del país y socavará las perspectivas fiscales del Gobierno de Arabia Saudí.



Otras fuentes conocedoras de las conversaciones afirmaron que Arabia Saudí sigue planeando vender la mayor parte de su petróleo en dólares.



Sin embargo, si se ve a través de la transición parcial del dólar, esto podría impulsar a otros países productores de petróleo a vender crudo a China en yuanes, lo que supondría un duro golpe a la supremacía de la moneda estadounidense en el mercado mundial del crudo.



China es uno de los principales compradores de crudo saudí, ya que representa más del 25 por ciento de las exportaciones, y la venta de petróleo, si se cotiza en yuanes, impulsaría la posición de la moneda de Pekín. (Sputnik)