EEUU no reemplazará petróleo ruso con iraní, asegura Departamento de Estado

Washington, 15 mar (Sputnik).- EEUU no prevé suplantar el petróleo ruso con el iraní incluyéndolo de alguna manera en el acuerdo nuclear con Teherán conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), dijo el portavoz del Departamento de Estado (cancillería), Ned Price.



«Haya o no un PAIC, nuestra postura sobre la prohibición al petróleo iraní no cambiaría», afirmó el funcionario en rueda de prensa, y añadió: «No vamos a reemplazar el petróleo ruso con el iraní. Eso no estará en la mesa».



Washington rompió el acuerdo conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) en mayo de 2018 y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país desarrollaba armas nucleares, algo que no se ha confirmado.



El pacto había sido sellado en 2015 entre Teherán y el Grupo 5+1 (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia más Alemania) para excluir la posible dimensión militar del programa atómico iraní, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



Viena acoge desde el 27 de diciembre la octava ronda de las negociaciones para el regreso al acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones estadounidenses. (Sputnik)