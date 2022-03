Francia Márquez, la líder afro que sobrepasó a pesos pesados de la política en Colombia

Bogotá, 15 mar (Sputnik).- La votación de Francia Márquez Mina, una líder afrocolombiana que nunca se había medido en las urnas, fue la sorpresa que dejó la jornada electoral del fin de semana de legislativas y primarias en Colombia, tras obtener, en la consulta interna de izquierda, más votos que políticos experimentados como los exalcaldes de Medellín y Barranquilla, Sergio Fajardo y Álex Char.



Márquez logró al menos 783.000 votos, frente a los 723.000 de Fajardo, quien fue exalcalde de Medellín, exgobernador del departamento de Antioquia (noroeste), y quien ganó las primarias de la coalición Centro Esperanza en los mismos comicios.



El triunfo de Márquez podría compararse al de David frente a Goliat, también frente a lo alcanzado por otros grandes electores como Álex Char (cerca de 706.000 votos), exalcalde de Barranquilla, y cuya familia es dueña de la cadena de supermercados Olímpica, del equipo de fútbol Junior F.C. de la misma ciudad, entre otros.



Pese a que sus sufragios no le alcanzaron para vencer al más votado de todas las coaliciones, el senador Gustavo Petro (más de cuatro millones de votos), con quien competía por la nominación oficial del movimiento Pacto Histórico, su logro la posiciona como dirigente política para tener en cuenta en la contienda que se avecina o, incluso, en los próximos años en Colombia.



Tras el logro, decenas de seguidores del movimiento coreaban su nombre en la noche del domingo en la sede de campaña del Pacto Histórico, para que fuera la fórmula vicepresidencial de Petro.



No obstante, el lunes declaró en rueda de prensa: «Yo no tengo afán por ocupar un cargo, mi afán es por lograr un cambio para este país: un proyecto de construcción colectiva».



Para Márquez, su votación fue reflejo de una disposición de la ciudadanía a «generar cambios hoy y transformaciones en la política de este país, (…) que ha sido excluyente, que no le ha dado voz a las mayorías sociales, a las mujeres, a los pueblos étnicos, afrodescendientes, raizales y palenqueros, a los indígenas, a los campesinos, a la juventud, a la comunidad diversa LGBTI, a las víctimas», agregó.



Ambientalista y feminista



De líder social en el departamento del Cauca (oeste), uno de los más afectados por la violencia en Colombia, al escrutinio nacional: con 40 años, la primera mujer afrodescendiente en someterse a las urnas en una aspiración presidencial hizo una campaña en la que se declaró abiertamente ambientalista, antirracista, feminista, y a favor de una política por los excluidos, en un país en el que más de 21 millones de personas viven en la pobreza.



Pero antes de intentar cautivar al grueso de la población colombiana, Márquez ya era conocida en territorio.



Hace cuatro años ganó el premio internacional conocido informalmente como el «Nobel del medio ambiente»: el Goldman Environmental Prize, por su lucha contra la minería a gran escala, y la minería ilegal que enviaba mercurio y cianuro al río Ovejas, en el corregimiento La Toma, municipio de Suárez (Cauca).



Como estudiante de Derecho, Márquez frenó con recursos judiciales decisiones que perjudicaban a la comunidad afro a la que pertenecía, dedicada, en parte, a la minería artesanal (contrapuesta a otros modelos de extracción altamente contaminantes).



Igualmente, ha liderado marchas por esta y otras causas sociales, por lo que ha recibido, incluso, amenazas de muerte.



En mayo de 2019, esas intimidaciones se materializaron en un atentado en su contra y contra otros líderes sociales del departamento, adscritos a la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).



En los debates televisivos a los que ha asistido, Márquez ha mostrado su carácter templado, tal vez forjado por sobrevivir en un país donde al menos 1.300 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados tras la firma de la paz. (Sputnik).