Mercenario británico pasa 9 horas en Ucrania y se va desengañado con el contrato

Londres, 16 Mar (Sputnik).- Un mercenario procedente del Reino Unido que se alistó como voluntario para participar en el actual conflicto en Ucrania, se fue del país tras pasar allí nueve horas, descontento con las estipulaciones del contrato que le ofrecieron, reporta la revista digital 1843.

Jake Priday, un galés de 25 años procedente de Cardiff, decidió ayudar a Ucrania tras el inicio del operativo militar de Moscú, el pasado 24 de febrero. El hombre, que tenía experiencia militar después de servir seis años en el Ejército británico y participar en misiones en Kenia, Estonia e Irak, se puso en contacto con la Embajada de Ucrania en Reino Unido con el objetivo de poder brindar a ucranianos una capacitación médica básica. «No tengo interés en ser un héroe o en morir«, cita el medio las palabras que Priday dijo a los empleados de la misión diplomática.

Eyewitnes- fighters with Ukraine’s foreign legion are being asked to sign indefinite contracts. Some have refused https://t.co/7Rf98Edo8u

— JI SEON (@7aIJhcoo8QCr5Qx) March 12, 2022