Partido oficialista de Bolivia expulsa a diputado que criticó a Evo Morales

La Paz, 16 mar (Sputnik).- El Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobierna Bolivia desde 2006 con una pausa tras la crisis política de 2019, anunció este miércoles la expulsión de un diputado que había promovido la renovación de la dirección partidaria con duras críticas al liderazgo del expresidente Evo Morales (2006-2019).



«Al diputado Rolando Cuéllar se le notificó el 20 de enero con el proceso, sin embargo, no respondió con sus descargos; luego se le informó de su expulsión, que ha sido comunicada al Tribunal Electoral para quitarle su curul de diputado suplente», dijo en conferencia del prensa el vicepresidente del MAS, Gerardo García.



El anuncio dejaba en manos del Tribunal Supremo Electoral la solución del enfrentamiento entre Cuéllar, que aparece como vocero de una corriente masista crítica que exige un congreso partidario, y la dirección nacional del partido, que decidió la expulsión.



Cuéllar, frecuentemente en disonancia con pronunciamientos oficiales del MAS, apoyó a Rusia en el actual conflicto en Ucrania y promovió en días recientes sendas resoluciones de dos direcciones regionales del MAS que exigían un congreso partidario para cambiar a los dirigentes nacionales encabezados por Morales.



A principios de marzo, según la agencia de noticias Fides, el diputado rebelde proclamó al también masista vicepresidente David Choquehuanca como «líder del mundo entero».



García dijo que el diputado Cuéllar fue «expulsado por el Tribunal de Ética» luego de «negarse a asistir a las audiencias a que fue convocado para que dé explicaciones».



«Vamos a hacer respetar la estructura orgánica del Movimiento al Socialismo y vamos a hacer respetar también, sobre todo, la investidura que tiene nuestro hermano Evo Morales porque él es el líder nato», dijo por su parte el presidente del Tribunal de Ética del partido, Feliciano Vegamonte.



Éste es el primer conflicto revelado al interior del MAS por críticas abiertas contra el liderazgo de Morales, quien preside ese partido desde que los sindicatos cocaleros tomaron su control a mediados de la década de 1990.



Cuéllar, dirigente de una organización juvenil masista y diputado por Santa Cruz (este), no reaccionó de inmediato ante el anuncio de su expulsión, aunque había afirmado el día anterior, a la cadena PAT de televisión, que no se sometería a «la dictadura de un caudillo», en alusión a Morales. (Sputnik)