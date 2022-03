Biden dejará claro que China enfrentará consecuencias por apoyar operación rusa en Ucrania

Washington, 17 mar (Sputnik). – El presidente Joe Biden le dejará en claro a su contraparte china, Xi Jinping, durante su próxima llamada telefónica que Pekín enfrentará consecuencias por apoyar la operación rusa en Ucrania, dijo este jueves el secretario de Estado Antony Blinken.



«Creemos que China en particular tiene la responsabilidad de usar su influencia en el presidente (Vladímir] Putin y defender las reglas y principios internacionales que profesa apoyar», sostuvo Blinken.



Asimismo, agregó, que por el contrario parece que China se está moviendo en la dirección opuesta al negarse a condenar esta agresión, mientras busca que lo vean como una parte neutral.



«Estamos preocupados de que estén considerando asistir directamente a Rusia con equipamiento militar para usar en Ucrania. El presidente Biden hablará con el presidente Xi mañana y dejará en claro que China será responsable por cualquier acción que tome para apoyar la agresión de Rusia y no dudará en imponer costos», subrayó.



El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una «operación militar especial» en el territorio de Ucrania y el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)