Blue Origin aplaza su cuarto vuelo pilotado para cambiar a un tripulante

Washington, 18 mar (Sputnik).- La empresa Blue Origin pospuso del 23 al 29 de marzo el cuarto vuelo pilotado de su nave suborbital New Shepard, por la necesidad de reemplazar a uno de los seis turistas espaciales.



«El vigésimo vuelo de New Shepard de Blue Origin es aplazado para el martes 29 de marzo. Pete Davidson ya no puede unirse a la tripulación del NS-20 en esta misión. Anunciaremos al sexto miembro de la tripulación en los próximos días», publicó la empresa.



Además del comediante y escritor estadounidense Pete Davidson, de 28 años, actual novio de la celebridad Kim Kardashian, la tripulación incluía a los empresarios Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield y Marc Hagle, acompañado por su esposa Sharon.



Se trata de la cuarta misión tripulada de New Shepard.



La anterior tuvo lugar en diciembre de 2021 y estuvo tripulada por seis personas, entre ellas Laura Shepard, la hija del primer astronauta estadounidense Alan Shepard.



El vuelo, durante el cual el cohete alcanzó una altitud de más de 100 kilómetros, atravesando la última frontera, duró unos 11 minutos.



La segunda misión, en octubre pasado, tuvo cuatro tripulantes, entre ellos el actor William Shatner, de 90 años. Conocido por su papel icónico del capitán James Kirk en la serie de televisión Star Trek (Viaje a las estrellas), Kirk marcó el récord como persona de más edad en realizar un viaje espacial.



El 20 de julio de 2021, Blue Origin envió al espacio a sus cuatro primeros pasajeros, incluido el fundador de la empresa, Jeff Bezos, su hermano Mark, la aviadora Wally Funk, de 82 años, y el joven holandés Oliver Daemen. (Sputnik)