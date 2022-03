Boletín de noticias sobre la guerra en Ucrania

– Rusia y Ucrania de momento están lejos de un acuerdo, según el Kremlin

Rusia y Ucrania de momento están lejos de un acuerdo, según el Kremlin

Moscú, 17 mar (Sputnik).- Las delegaciones de Rusia y Ucrania están lejos de alcanzar un acuerdo en las negociaciones, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



«El trabajo continúa, cuando haya avances les avisaremos», dijo Peskov ante la prensa.



El portavoz señaló que la delegación rusa demuestra una disposición mucho mayor que la ucraniana para negociar las 24 horas al día.



«Nuestras condiciones (para lograr un acuerdo) son muy claras, han sido formuladas y dadas a conocer explícitamente a los negociadores ucranianos. Al mismo tiempo, sabemos que el estilo de negociación de la parte ucraniana es muy lento», indicó.



Rusia, agregó, espera que la participación de la delegación ucraniana en las consultas sea más enérgica para poder alcanzar un acuerdo.



«Al fin y al cabo, sellar ese documento, coordinar todos los parámetros bien conocidos e implementarlos, es precisamente lo que puede detener más rápido lo que está ocurriendo», concluyó.



Esta semana Rusia y Ucrania sostuvieron otra ronda de negociaciones, esta vez por teleconferencia. Las tres rondas anteriores se celebraron en formato presencial en Bielorrusia.

Moscú no permitirá intentos de enemistar a Rusia y China

Moscú, 17 mar (Sputnik).- Moscú no permitirá los intentos de enemistar a China y Rusia, que es lo que se pretende al publicar numerosas noticias falsas, declaró este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

La diplomática se refirió a una publicación alemana en la que se afirmó que el canciller ruso, Serguéi Lavrov, se dirigía en avión a Pekín, pero el presidente le ordenó que volviera. Según Zajárova, el tabloide Bild es «líder» en la producción de noticias falsas.

«La propaganda occidental no repara en ofrecer ese tipo de bulos, al referirse, en particular, a las relaciones bilaterales entre Moscú y Pekín. Lo vimos en numerosas ocasiones. Se hacen intentos de enemistarnos, pero nosotros no lo permitiremos», dijo la diplomática durante una sesión informativa para los medios.

Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero. El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que su objetivo consiste en «defender a las personas de Donbás «que a lo largo de ocho años han sido objeto de vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev».

Algunos rusos se comportan como traidores, afirma Kremlin

Moscú, 17 mar (Sputnik).- Los rusos que en las actuales condiciones difíciles abandonan su cargo o su país, se comportan como traidores, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

«En esos tiempos difíciles y en condiciones de tanta responsabilidad, en situaciones de extrema exaltación emocional, muchas personas hacen visible su esencia, y muchos se comportan como traidores, que es como los llamamos en ruso», dijo.

Precisó que «ellos mismos desaparecen de nuestra vida, algunos abandonan sus cargos, otros dejan la vida laboral activa, otros más se van del país y se trasladan a otros Estados».

Aseguró que «así es como se realiza la purificación» de la que habló la víspera el presidente Vladímir Putin, y agregó que también «algunos infringen la ley y reciben un castigo de acuerdo a las decisiones judiciales».

Peskov atribuyó a las fuertes emociones que vive la sociedad rusa actos como marcar con la letra Z, símbolo de la operación rusa en Ucrania, las puertas de las casas de aquellos que se oponen a esta.

Sin embargo, enfatizó, los que apoyan al presidente son una mayoría aplastante.

China continuará la cooperación comercial y económica normal con Rusia

Pekín, 17 mar (Sputnik).- China continuará la cooperación económica y comercial normal con Rusia y Ucrania, dijo el portavoz del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, en una conferencia de prensa el jueves.

«China continuará la cooperación comercial y económica normal con Rusia y Ucrania sobre los principios de respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo», dijo.

Gao Feng subrayó que China se opone a cualquier forma de sanciones unilaterales.

El portavoz indicó que la imposición de sanciones económicas solo perjudica la vida normal de los habitantes de los países afectados, además de desestabilizar el mercado mundial y afecta a la economía mundial que ya está ralentizada.

Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.

Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como Estados Unidos y el Reino Unido, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.

Cientos de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.

Por su parte, el Gobierno de Rusia amplió su lista de «países poco amistosos», al incluir en esta a los que se sumaron a las sanciones en su contra. (Sputnik)

Rusia pide a ONU una postura imparcial sobre situación en Ucrania

Moscú, 17 mar (Prensa Latina) La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, instó hoy al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a sus subordinados que adopten una posición objetiva e imparcial sobre la situación en Ucrania.

En sesión informativa este jueves, la representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia señaló que tal conducta, acorde con el estatuto de un funcionario internacional, es la que permite buscar oportunidades de diálogo y cooperación.

Dijo que esa “equidistancia no debe convertirse en indiferencia”, sino transformarse en la objetividad indispensable para interpretar los acontecimientos.

Según Zajárova, Occidente reacciona de manera indiferente ante las atrocidades perpetradas por Kiev contra los civiles en Donbass, refiriéndose al bombardeo de Donetsk del 14 de marzo con un cohete Tochka-U, que provocó la muerte de más de 20 personas y 37 heridos.

“La ignoraron diligentemente, guardaron silencio en relación con otra de las atrocidades de sus pupilos ucranianos. Como si nada hubiera pasado, como si nada hubiera ocurrido. Como si no hubiera habido una masacre de civiles”, apuntó.

La representante de Moscú calificó el hecho de “acto terrorista bárbaro” y agregó que su país está profundamente indignado por los métodos utilizados por la parte ucraniana para conducir las hostilidades.

Advirtió que las autoridades de Moscú harán todo lo posible para garantizar que los crímenes del régimen de Kiev contra la humanidad no queden impunes.

A su vez, reiteró las denuncias sobre la negativa de los nacionalistas ucranianos de proporcionar a los civiles corredores humanitarios para salir de zonas peligrosas hacia Rusia.

“Aunque se llegó a un acuerdo sobre esto con los representantes de Kiev durante las negociaciones ruso-ucranianas, las personas tienen prohibido moverse hacia Rusia y solo se pueden evacuar en dirección a Ucrania occidental”, explicó.

Zajárova denunció la campaña de mentiras y noticias falsas divulgadas contra las Fuerzas Armadas rusas, acusadas de bombardear ciudades ucranianas.

“Todos lo saben, no importa cuántos vídeos se monten en las estructuras de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), no importa cuántos videoclips y fotos falsas se lancen ahora, la verdad aún se abrirá paso”, subrayó.

Scholz insiste en que la OTAN no intervendrá en Ucrania



Berlín, 17 Mar. (DPA/EP) – El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha reiterado este jueves que la OTAN no intervendrá militarmente en Ucrania, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya reclamado más apoyo a Berlín en una intervención en el Bundestag.

Scholz, que ha agradecido a Zelenski sus «impresionantes palabras» ante la Cámara Baja alemana, ha indicado que, no obstante, «una cosa debe dejarse clara: la OTAN no intervendrá militarmente en esta guerra».

Zelenski ha dicho que Rusia está construyendo «un muro» en Europa con el ataque iniciado el 24 de febrero contra el país, trazando un paralelismo con el Muro de Berlín y la Guerra Fría, y ha pedido a Scholz que «destruya» el muro y «dé a Alemania el papel de liderazgo que se merece».

Por otra parte, ha reclamado a Alemania que apoye la petición de Kiev para unirse a la Unión Europea (UE) y ha cargado contra Berlín por retrasar la cancelación del gasoducto Nord Stream 2, que conecta directamente Rusia y Ucrania. En este sentido, ha criticado que todas las peticiones ucranianas para abandonar el proyecto antes de la invasión recibieran una única respuesta: «Economía, economía, economía».

Ucrania pide a Japón imágenes de satélite para hacer frente a las tropas rusas

Tokio, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Ucrania ha pedido este jueves a las autoridades japonesas que entreguen imágenes de satélite de alta definición para ubicar a las tropas rusas con mayor facilidad y poder así hacerles frente en el marco de la invasión del país.

Las autoridades japonesas han indicado que sopesarán «cuidadosamente» si entregar ese tipo de datos a Ucrania dada la repercusión política que podría acarrear tal decisión, según informaciones del diario ‘Nikkei’.

Este tipo de satélites son operados por el Gobierno nipón y varias compañías privadas y pueden realizar fotografías tanto de día como de noche. La solicitud habría sido realizada después de que el Ejército japonés detectara varios buques anfibios navegando cerca de su territorio a medida que se dirigían hacia el oeste.

La Agencia de Exploración Aeroespacial japonesa es la encargada de la tecnología satélite del Gobierno nipón. Ucrania ha pedido a varios países occidentales imágenes de satélite para defenderse de las tropas rusas y seguir sus movimientos.

El primer ministro polaco insta a Macron, Scholz y Johnson a ir a Kiev

Varsovia, 17 Mar. (EUROPA PRESS) – El primer ministro de Polonia, ha instado a los líderes de otros gobiernos de la Unión Europea a seguir su ejemplo y visitar Kiev, en un exhorto que ha dirigido especialmente a los principales responsables políticos de Francia, Emmanuel Macron; Reino Unido, Boris Johnson; y Alemania, Olaf Scholz.

Morawiecki viajó esta semana a la capital ucraniana junto a sus homólogos de República Checa y Eslovaquia y se vio en persona con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en la primera visita de este nivel desde que Rusia lanzó su ofensiva militar el 24 de febrero.

Ahora, el dirigente polaco espera que otros sigan su ejemplo. «Deberían mirar a las mujeres y niños a los ojos y ayudarles a salvar su vida y su independencia», ha dicho Morawiecki, en una entrevista al diario alemán ‘Bild’ en la que ha vuelto a reclamar más gestos a los socios internacionales de Kiev.

En este sentido, ha subrayado que los ucranianos combate en nombre de «valores» que son comunes. Su Gobierno ha propuesto incluso el despliegue de una misión de paz de la OTAN, una idea que ya han descartado los aliados por entender que implicaría meterse de lleno en un conflicto con Rusia.

El embajador de Ucrania en Alemania, Andri Melnik, ha defendido en el mismo medio que aunque el viaje de los tres primeros ministros a Kiev fue simbólico, también «dio a la gente que se ha quedado a la ciudad, más de dos millones, coraje». Al igual que Morawiecki, Melnik ha propuesto a Scholz que viaje a Ucrania, según informa la agencia DPA.