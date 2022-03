Rusia y Ucrania acuerdan garantizar la seguridad de la central nuclear de Chernóbil

Moscú, 17 mar (Sputnik).- Rusia llegó a un acuerdo con militares ucranianos para garantizar conjuntamente la seguridad en la planta nuclear de Chernóbil, declaró este jueves la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



«Se llegó a un acuerdo con militares (…) del batallón de guardia de la central para garantizar conjuntamente la seguridad de sus unidades de energía y el sarcófago», dijo Zajárova ante la prensa.



La diplomática indicó que militares rusos se hicieron con el control de la planta de tal manera que no se viera comprometida su seguridad.



«Tenemos previsto continuar tomando todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de esta instalación», enfatizó.



Zajárova también señaló que la responsabilidad de los ataques contra las instalaciones nucleares ucranianas recae enteramente en Kiev y Estados Unidos.



La vocera enfatizó que las formaciones controladas por Kiev llevan a cabo provocaciones, la más obvia de las cuales es el sabotaje de la central nuclear de Chernóbil.



Aseguró que estas provocaciones son utilizadas por los países occidentales para fomentar la histeria antirrusa en la comunidad internacional, y en particular en el Organismo Internacional de Energía Atómica.



Después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, las fuerzas rusas tomaron bajo su control dos de las cinco centrales nucleares situadas en territorio de Ucrania: la de Chernóbil (desactivada), escenario del accidente nuclear más grave de la historia que se produjo el 26 de abril de 1986, y la de Zaporizhzhia (en servicio), que hoy es la mayor de Europa.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. (Sputnik)