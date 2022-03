Stoltenberg saluda el papel de Alemania en la solución de la crisis en Ucrania

Bruselas, 17 mar (Sputnik).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aplaudió el papel de Alemania en la solución de la crisis en Ucrania y los contactos personales del canciller germano, Olaf Scholz, con el presidente ruso, Vladímir Putin.



«La OTAN tiene la responsabilidad de prevenir la expansión de este conflicto, su mayor escalada, lo que sería aún más peligroso (…). Aplaudo sus esfuerzos personales para encontrar una solución diplomática, incluidos sus contactos directos con el presidente Putin», dijo el secretario del bloque militar en una rueda de prensa conjunta con el canciller.



Stoltenberg también agradeció a Berlín su papel «en el fortalecimiento de las sanciones internacionales» en contra de Moscú.



El secretario general de la OTAN apoyó el aumento de la inversión alemana en la defensa, pues considera que eso ayudará a fortalecer la seguridad en Europa.



«El fortalecimiento de nuestra defensa y de la disuasión, que los ministros de Defensa acordaron ayer (miércoles), requerirá una mayor inversión. Y Alemania es el líder en el camino. Le agradezco su coraje político y su participación en el compromiso de invertir más de dos por ciento del PIB en la defensa», destacó Stoltenberg.



Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero. El presidente ruso declaró que su objetivo consiste en «defender a las personas de Donbás que a lo largo de ocho años han sido objeto de vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev».



También dijo que se planea efectuar «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania, así como llevar a los tribunales a los criminales de guerra que cometieron «sangrientos crímenes contra los habitantes pacíficos de Donbás».



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. No se trata de ocupar Ucrania, subrayó Putin.



Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales en un intento de presionar a Moscú para que ponga fin a su operación militar.



La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal órgano judicial de la ONU, dictaminó que Rusia debe detener la operación militar en Ucrania. Moscú afirmó que no puede tomar en consideración la decisión correspondiente, alegando que la CIJ sufrió una «presión sin precedentes» por parte de Kiev y Occidente. (Sputnik)