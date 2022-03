Casi el 80% de empresarios alemanes cree que su negocio se ve afectado por las sanciones

Berlín, 18 mar (Sputnik).- Casi el 80 por ciento de los empresarios alemanes considera que su negocio se vio afectado por la situación en Ucrania y las sanciones relacionadas con el conflicto, según un estudio de la Asociación de Cámaras Alemanas de Comercio e Industria (DIHK).



En particular, el 78 por ciento de los encuestados destacaron el impacto directo o indirecto del conflicto o las sanciones en los negocios, mientras el 22 por ciento no sintió el impacto de estos eventos.



Específicamente, en el sector industrial, el 33 por ciento de los encuestados se vieron afectados directamente por el conflicto y las sanciones, el 58 por ciento indirectamente, y solo el 9 por ciento dijo que no tuvo afectaciones.



Tres cuartas partes de las empresas industriales se han visto afectadas por interrupciones en la cadena de suministro y la logística, casi el 90 por ciento, por escasez de materias primas y servicios previos.



El estudio indica que en todos los sectores, nueve de cada diez empresas (el 87 por ciento) citan los costos de energía más altos como un efecto notable en sus operaciones.



Entre las consecuencias negativas de la crisis y las sanciones, también se encuentran el aumento de los precios de las materias primas y los servicios preliminares (66 por ciento), la interrupción de la logística (61 por ciento), la falta de materias primas y servicios preliminares (46 por ciento), la pérdida de socios comerciales y suspensión de vínculos comerciales (26 por ciento), entre otros factores.



En el estudio participaron 3.700 empresas alemanas de todas las ramas de la industria y la economía.



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero pasado y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales en un intento de presionar a Moscú para que retire sus fuerzas del territorio ucraniano.



Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.



Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia. (Sputnik)