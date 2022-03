China no desea una crisis en Ucrania, destaca Xi

Pekín, 18 mar (Sputnik).- La crisis en Ucrania no es algo que China desee, afirmó este viernes el presidente de ese país asiático, Xi Jinping.



«La crisis en Ucrania no es algo que nos gustaría ver», dijo Xi, citado por la Televisión Central de China, en una conversación con su homólogo estadounidense, Joe Biden.



El mandatario chino destacó la necesidad de que ambos países «se esfuercen por la paz y la tranquilidad en todo el mundo».



«La paz y la seguridad son las riquezas que la comunidad internacional debe valorar más que nada», subrayó.



Xi comentó que los recientes sucesos vuelven a mostrar que las relaciones de los países no deben convertirse en una confrontación militar.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev. (Sputnik)