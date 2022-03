EEUU dice estar «preocupado» por visita de presidente sirio a Emiratos Árabes Unidos

Washington, 19 mar (Sputnik).- Estados Unidos está decepcionado y preocupado por la visita del presidente sirio Bashar Al-Assad a los Emiratos Árabes Unidos y no apoya los esfuerzos para legitimarlo, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.



«Estamos profundamente decepcionados y preocupados por este aparente intento de legitimar a Bashar Al-Assad (…) Como ha reiterado el secretario (de Estado, Antony) Blinken, no apoyamos los esfuerzos para rehabilitar a Assad; y no apoyamos que otros normalicen sus relaciones (…) Hemos sido claros sobre esto con nuestros socios», dijo Price en un comunicado el viernes.



El presidente de Siria, Bashar Asad, viajó a los Emiratos Árabes Unidos y se reunió con el vicepresidente, primer ministro emiratí y mandatario de Dubái, jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum, informó la Presidencia siria.



«El presidente Bashar Asad visitó los EAU y se entrevistó con el vicepresidente, primer ministro y mandatario de Dubái, jeque Mohamed bin Rashid Al Maktum», dice el comunicado.



Se trata de la primera visita oficial de Asad a los EAU desde el inicio de la crisis siria en 2011.



Los EAU expresaron que desean estrechar su cooperación con Rusia en los ámbitos energético y de seguridad alimentaria, según declaró el jueves el ministro emiratí de Asuntos Exteriores, Abdullah bin Zayed al Nahyan.



«Necesitamos fortalecer nuestra cooperación con respecto a la energía y la seguridad alimentaria», dijo Al Nahyan en una reunión con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, celebrada el jueves en Moscú.



Subrayó que los EAU tiene por objetivo diversificar las áreas de la cooperación con Rusia.



El ministro emiratí precisó que también tiene previsto conversar con Lavrov sobre varias crisis, incluidas las que viven Ucrania, Irán, Yemen, Siria e Irak. (Sputnik)