Medicina nuclear gratuita da esperanzas a enfermos de cáncer en Bolivia

La Paz, 18 mar (Sputnik).- El largo y lento viaje de unos 25 kilómetros, en casi dos horas, estuvo a punto de desalentar a Margarita Ríos, pero terminó valiendo la pena: fue una de las primeras personas que accedió en Bolivia a servicios de alta tecnología contra el cáncer que la aqueja por más de un año.



Primero fue el trayecto en minibús de más de media hora desde Pampahasi, un barrio popular en el extremo este de La Paz, hasta el centro de la ciudad, donde tomó una de las líneas del teleférico hasta la estación final en la avenida 6 de marzo de la ciudad contigua de El Alto.



Desde allí, tras larga espera, viajó en otro estrecho minibús hasta Parcopata, en el Distrito 8 de El Alto, donde se ubica su destino final: el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia, el primero de su tipo en el país, inaugurado el pasado 7 de marzo.



«Me siento feliz, muy esperanzada, aunque no creí que el hospital nuclear estaba tan lejos de mi casa, como en el otro extremo del mundo, en realidad bien grande ha crecido El Alto», dijo, a la Agencia Sputnik, Doña Margarita, como dice que la llaman sus amigas, aunque en realidad su nombre verdadero es otro, que pidió guardar en reserva.



Doña Margarita, de 61 años y enferma de cáncer de cuello uterino, el más frecuente en el país, estaba acompañada por su hija de 25 cuando accedió al diálogo en su viaje de retorno a Pampahasi.



«Con tantas historias que se escuchan, tantas huelgas y bloqueos que han hecho los enfermos de cáncer para lograr atención, yo ya empezaba a sentirme condenada, sin esperanzas de un buen tratamiento, pero ahora siento que tal vez no sea un caso perdido», dijo.



Sin salario fijo ni seguro social regular, la mujer, que se gana la vida con una pequeña tienda de barrio, está afiliada al Sistema Único de Salud (SUS), un seguro universal gratuito creado por el pasado Gobierno de Evo Morales (2006-2019) que le da acceso a todavía precarios servicios en policlínicos y hospitales públicos.



Con una orden del oncólogo que le diagnosticó el cáncer el año pasado y que instruyó luego servicios de quimioterapia que ella no pudo pagar hasta ahora, Doña Margarita acudió al hospital nuclear cargada de ilusiones y documentos, incluidos diagnósticos iniciales, papeles administrativos, radiografías y otros.



«La atención fue muy buena, porque mi hija hizo una reserva por WhatsApp. ¿Qué le puedo decir? Pasé por unas entrevistas y luego por un tomógrafo y otros aparatos, además de análisis de sangre. Me dijeron que mi caso tenía buen pronostico con tratamiento y me programaron para radioterapia la próxima semana», relató.



La mujer de Pampahasi es por ahora una privilegiada entre los millares de enfermos de cáncer, la enfermedad más temida por los bolivianos según varias encuestas.



No hay cifras actualizadas de la incidencia del mal; un reciente artículo del oncólogo local José Enrique Gonzales reveló que cada año se detectan unos 16.000 nuevos casos, cifra relativamente muy alta para un país de poco más de 11 millones de habitantes, con el agravante de la escasez de servicios médicos, sin contar la ausencia de programas de prevención.



Salto tecnológico



«Estamos dando un salto tecnológico importante en la atención en salud de las y los bolivianos. Desde que inauguramos el primer Centro de Medicina Nuclear de Bolivia, en El Alto, atendimos a más de 200 pacientes en oncología clínica, radioterapia y medicina nuclear», dijo el presidente Luis Arce vía Twitter al completarse la primera semana de servicio del Instituto.



Destacó que el hospital nuclear «atiende pacientes del seguro de corto plazo, del sistema privado y, gratuitamente, a los derivados del SUS».



El hospital nuclear de El Alto, levantado como un anexo del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear que construye el grupo ruso Rosatom, es un proyecto iniciado durante el Gobierno de Morales que contempla la construcción de tres centros de medicina nuclear de características similares en el país, cada uno de 50 millones de dólares.



Reluciente en medio de una pampa ventosa y polvorienta, y rodeado de incontables casas chatas de adobe, el centro médico nuclear alteño fue equipado con tecnología provista por la empresa argentina INVAP, que también está a cargo de los otros centros que se construyen en La Paz y Santa Cruz (este) y entrarían en funcionamiento en los próximos meses, según planes oficiales.



El hospital tiene áreas de quimioterapia y radioterapia interna y externa, con tomógrafos y aceleradores lineales de última generación, operados por médicos y otros profesionales bolivianos que se especializaron en Argentina, dijo a la agencia estatal ABI el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, bajo cuya autoridad está la Agencia Boliviana de Energía Nuclear, propietaria del establecimiento.



«Nuestro Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia es un hito para la lucha contra el cáncer en nuestro país. Notamos que los ciudadanos están felices porque el personal médico, además de darles una atención de calidad, les da calidez», dijo Molina.



Para Rosario Calle, dirigente de una asociación de familiares de enfermos de cáncer que lideró varias protestas en demanda de atención gubernamental, la apertura del centro nuclear en El Alto podría ser «una luz de esperanza al final de un túnel largo de desesperación», según dijo a la radio local Éxito.



«Seguro que no será suficiente, que pronto resultará pequeño ante las necesidades, pero este centro es un gran primer paso para salir de la prehistoria», afirmó Calle.



Esa «prehistoria» era la combinación de un vetusto centro de medicina nuclear actualmente semiparalizado en La Paz y escasos servicios oncológicos en hospitales públicos denunciados frecuentemente como carentes de equipos de diagnóstico, médicos y medicinas.



En los últimos años, esa situación concentró el tratamiento del cáncer en Bolivia en varios pequeños centros privados de radioterapia, de costo inaccesible para la mayoría de la población. (Sputnik)