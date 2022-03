ONU no tiene mandato ni capacidad para investigar programas biológicos en Ucrania

Washington, 18 mar (Sputnik).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) carece de la autoridad y de los recursos para investigar las denuncias de desarrollo de programas biológicos en Ucrania, afirmó este viernes la subsecretaria general para el Desarme, Izumi Nakamitsu.



«La ONU no tiene el mandato ni la capacidad operativa técnica para investigar esta información», señaló.



El 8 de marzo, el Ministerio de Exteriores de Rusia informó de documentos de una red de laboratorios que operaban en Ucrania y que sustentaban quejas contra EEUU por violaciones de la Convención para la Prohibición de las Armas Bacteriológicas y las Toxínicas (CABT).



En concreto, la documentación capturada revela que los laboratorios ucranianos destruyeron apresuradamente patógenos altamente peligrosos de peste, ántrax, tularemia, cólera y otras enfermedades mortales el 24 de febrero, el mismo día que las fuerzas de Rusia iniciaran la operación especial en ese país.



La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, recalcó que esos laboratorios intentaron eliminar las evidencias para evitar que se descubrieran violaciones del artículo 1 de la CABT por parte de Ucrania y EEUU.



Desde Washington, la secretaria de Estado adjunta para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, admitió que Ucrania albergaba varios laboratorios biológicos.



El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Luhansk solicitaran ayuda para protegerlas de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.



El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial se dirige únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro. Rusia ha dicho que no tiene planes de ocupar Ucrania. (Sputnik)