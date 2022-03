Presidente de México celebra aprobación de Senado de referendo revocatorio de mandato

Ciudad de México, 18 mar (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este viernes la autorización del Senado a funcionarios públicos para promover un referendo revocatorio del mandato Ejecutivo que impulsa el oficialismo, evento rechazado por la oposición que lo considera promoción personal, mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) alega fondos insuficientes.



«Qué bien que ahora se hace esta reforma para que todos podamos hablar de esta consulta. ¿Qué estaba haciendo el INE?, callando (…), la mayoría de la gente no sabe (sobre el referendo), porque el INE está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia», dijo el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.



La reforma define que «no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público (…) que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas».



La mayoría legislativa de la coalición gobernante aprobó la noche del jueves en el pleno del Senado, por 67 votos a favor y 34 en contra, una reforma que define la propaganda gubernamental relacionada con el uso de recursos públicos, de cara a la consulta ciudadana convocada para el 10 de abril próximo.



«Celebro la aprobación de esta reforma, porque tiene que ver con la democracia, que no se agota solo al elegir al gobernante, la democracia es una forma de vida», dijo el jefe del Ejecutivo.



Ruta hacia el referendo



El 5 de febrero pasado, el consejo general del INE aprobó por unanimidad la convocatoria para la consulta de revocación de mandato presidencial, a pesar de la carencia de fondos solicitados al Congreso.



López Obrador agregó que «es importante que la democracia representativa se le fortalezca con la democracia participativa, para que no olvidemos que el soberano es el pueblo, que el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo manda».



Los diputados y senadores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados procesaron en menos de una semana el decreto interpretativo, para evitar la prohibición de declaraciones de funcionarios públicos durante la veda electoral que rige en campañas electorales.



Ante la posibilidad de que el mencionado decreto legislativo sea impugnado ante la Suprema Corte de Justicia, el gobernante respondió este viernes: «si se impugna, y la Corte suspende que se dé información sobre la consulta, nosotros vamos a acatar la resolución».



Después de que el oficialismo reunió las firmas requeridas, el mes pasado, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dijo al anunciar la convocatoria al referendo que «desafortunadamente no se emite en las condiciones que pide la Ley, ya que se aprueba bajo limitaciones presupuestales, lo cual constituye un delicado precedente «.



López Obrador reafirmó que el referendo revocatorio, a mitad de cada mandato sexenal, «es lo más importante que se ha aprobado en estos tiempos (…), establecido para que cada tres años el presidente se someta al escrutinio de los ciudadanos».



La autoridad electoral reportó que solo cuenta con unos 80 millones de dólares para organizar la votación, dado que su presupuesto de 2022 fue recortado por la bancada oficialista, esgrimiendo una «política de austeridad» del gasto público.



Córdova solicitó 85 millones de dólares adicionales para cumplir los estándares requeridos por Ley Electoral, que el Gobierno federal rechazó.



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ordenó organizar el evento con los fondos disponibles, ante lo cual solo serán instaladas unas 57.400 casillas de votación, casi la tercera parte de las previstas originalmente, decisión que también cuestiona el presidente.



López Obrador también dijo que acataría un resultado adverso aunque no vote el 40 por ciento del electorado que exige la ley.



Todos los partidos opositores plantean que el presidente finalice su mandato en 2024, mientras mantiene una elevado aprobación en las encuestas, aunque va en descenso.



Por ejemplo, el ‘tracking poll’ (encuestas diarias) de Consulta Mitofsky indica que la «aprobación» del mandatario bajó de un máximo de 66 por ciento alcanzado en noviembre del pasado 2021 a 58 puntos este viernes 18 de marzo. (Sputnik)