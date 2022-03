Asesor presidencial de Ucrania llama a no promover violencia contra ciudadanos rusos

Moscú, 21 mar (Sputnik).- El asesor de la oficina presidencial de Ucrania, Alexéi Arestóvich, instó a evitar cualquier tipo de llamados a la violencia contra ciudadanos y prisioneros de guerra rusos.



«No debemos salir del marco de la Convención de Ginebra, que permite destruir al enemigo en el campo de batalla, pero no permite torturar a los prisioneros de guerra, y más aún hacer llamados a favor de la venganza contra civiles, niños, prisioneros … los llamados a vengarse de niños y ciudadanos de Rusia son inaceptables», dijo Arestóvich en un mensaje de vídeo publicado en su cuenta de Facebook.



Según el funcionario, esa retórica afecta negativamente la imagen de Ucrania como un país europeo.



Este lunes, el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexandr Bastrikin, ordenó iniciar una causa penal contra el líder del primer hospital móvil voluntario de Ucrania, Gennadi Druzenko, que llamó a médicos ucranianos a la violencia contra soldados capturados rusos.



No obstante, Druzenko renunció a sus palabras, pronunciadas en una cadena ucraniana al aire.



Además, el 16 marzo, por orden de Bastrikin se inició un procedimiento para valorar los llamados del periodista ucraniano Fahrudin Sharafmal a asesinar a los niños rusos.



Sharafmal, presentador de Canal 24, en un programa en vivo, reprodujo frases controvertidas del criminal nazi Adolf Eichmann, uno de los autores de la doctrina del Holocausto y responsable del traslado de los judíos de toda Europa a los campos de concentración.



Rusia inicio el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. (Sputnik)