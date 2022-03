Continúa en ascenso oleada de violencia armada en EEUU

Washington, 21 mar (Prensa Latina) Los medios de comunicación estadounidenses alertaron hoy sobre la continua escalada de violencia armada que ocurrie en el país después de que se registraran varios incidentes a lo largo del fin de semana.

Este lunes, un tiroteo en Mobile, Alabama, interrumpió una vigilia que se celebraba en honor a dos personas que fueron asesinadas con armas de fuego en el territorio el pasado viernes cerca de un centro comercial.

Hasta el momento, no se reportan fallecidos o heridos tras el altercado violento de este lunes, de acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press.

Los agentes del orden público estaban presentes en la vigilia y devolvieron el fuego, que según testigos, provenía de un único atacante, dijo el jefe de la policía de Mobile, Paul Prine, a la AP.

Las autoridades confiscaron armas y detuvieron a varias personas con el fin de esclarecer los hechos, pues se desconoce qué provocó el tiroteo ni cómo se acusará al sospechoso.

Según la prensa, el incidente del viernes se produjo más o menos a la misma hora que otro altercado violento que ocurrió en una avenida transitada de Mobile, en el que murió una persona.

Por otro lado, un hombre murió y al menos otras 27 personas resultaron heridas en un tiroteo en una feria de coches en Dumas, Arkansas, el sábado por la noche.

Las víctimas fueron descritas como transeúntes en un tiroteo entre dos sospechosos, dijo el Coronel William J. Bryant de la Policía Estatal de Arkansas en una conferencia de prensa el domingo.

Una persona fue arrestada, pero las autoridades no aclararon ninguna posible conexión con el incidente violento.

Entre los heridos están al menos seis niños -el más pequeño tiene apenas 19 meses-, quienes fueron trasladados al Hospital Infantil de Arkansas, en Little Rock.

Un portavoz de la policía aseguró que cinco de esos seis menores fueron dados de alta el domingo por la tarde.

El fallecido fue identificado por las autoridades como Cameron Schaffer, de 23 años, de Jacksonville, Arkansas, y se cree que no es uno de los tiradores.

«A medida que la investigación continúe examinaré los detalles para ver si hay alguna medida que se podría haber tomado para prevenir este tipo de tragedia», dijo el gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson.