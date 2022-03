EEUU está preparado a responder si Rusia ejecuta un ciberataque

Washington, 22 mar (Sputnik).- EEUU está preparado para responder en caso de que Rusia ejecute ciberataques contra su infraestructura vital, dijo el lunes la viceconsejera en Seguridad Nacional para Cibertecnología y Tecnología Emergente, Anne Neuberger.



«EEUU no está buscando un enfrentamiento con Rusia, pero (el presidente Joe Biden) también ha dicho que si Rusia realiza ciberataques disruptivos contra la infraestructura vital, estaremos listos para responder», dijo la funcionaria durante una rueda de prensa.



No obstante, Neuberger aclaró que «no hay certeza de que habrá un incidente cibernético contra la infraestructura crítica» de EEUU.



El presidente ruso anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible. (Sputnik)