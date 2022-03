Japón ve inaceptable el rechazo de Rusia a continuar el diálogo sobre un tratado de paz

Tokio, 22 mar (Sputnik).- El primer ministro japonés, Fumio Kishida, calificó de injustificable e inaceptable la decisión de Rusia de retirarse de las negociaciones sobre un tratado de paz con Japón.



«Esto es inaceptablemente duro, absolutamente injustificado e inaceptable. Expresamos nuestra protesta enérgica» al respecto, dijo Kishida en una sesión en la Cámara Alta del Parlamento.



Subrayó que la posición del Gobierno japonés en cuanto al establecimiento de actividad económica conjunta en las Kuriles y al tratado de paz permanece la misma.



«Al mismo tiempo, como lo he dicho antes, dados los sucesos en Ucrania, mantener un diálogo con la Federación de Rusia ahora resulta imposible», señaló Kishida.



El primer ministro precisó que su país no va a cambiar la parte del proyecto de presupuesto japonés para el año fiscal 2022 relacionada con las actividades económicas conjuntas con Rusia.



Sin embargo, Kishida agregó que «es necesario evaluar en detalle las acciones futuras» del Gobierno.



A su vez, el secretario general del Gabinete ministerial japonés, Hirokazu Matsuno, declaró que Japón le envió a Rusia su nota de protesta por la decisión de Moscú de retirarse del diálogo sobre un tratado de paz.



«Enviamos una nota de protesta. Esta decisión es absolutamente injustificada y completamente inaceptable», expresó Matsuno.



El lunes, el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores declaró que Rusia se niega a continuar las negociaciones sobre un tratado de paz con Japón debido a las hostiles acciones de Tokio contra Moscú en relación al conflicto en Ucrania.



Rusia también decidió retirarse del diálogo con Japón sobre el establecimiento de actividades económicas conjuntas en las islas Kuriles del Sur.



Además, Moscú bloqueó la prórroga del «estatus de Japón como socio de la organización de Cooperación Económica del mar Negro en el diálogo sectorial».



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó en una entrevista con Reuters que Rusia podría parar la operación «al instante» si Ucrania se pliega a sus condiciones, entre las que mencionó garantías constitucionales de la neutralidad, así como el reconocimiento de las repúblicas del Donbás y de la soberanía rusa sobre Crimea.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)