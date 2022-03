La empresa OneWeb firma con SpaceX un acuerdo sobre lanzamiento de satélites

Londres, 21 mar (Sputnik).- La compañía británica OneWeb firmó un acuerdo de lanzamiento de satélites con la empresa estadounidense SpaceX, indicó este lunes la primera en un comunicado.



«OneWeb anunció hoy que la compañía y SpaceX firmaron un acuerdo que permitirá a OneWeb reanudar los lanzamientos de satélites. En 2022 se espera efectuar el primer lanzamiento con SpaceX, que complementará la agrupación orbital general de OneWeb, la cual actualmente cuenta con 428 satélites, o el 66 por ciento de la flota», señala el informe.



La red de OneWeb garantizará una conexión global de alta velocidad.



La compañía no reveló los términos del acuerdo con SpaceX, alegando razones de privacidad.



Mientras Rusia se enfrentaba a nuevas sanciones en respuesta a los sucesos en Ucrania, el jefe de Roscosmos, Dmitri Rogozin, exigió que la compañía OneWeb garantizara que no usaría sus satélites con fines miliares.



Además presentó una exigencia que establecía la retirada del Gobierno del Reino Unido de los accionistas de la compañía OneWeb.



El 2 de marzo, el ministro británico para Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Kwasi Kwarteng, declaró que el Gobierno no venderá sus acciones.

El 3 de marzo el consejo de directores de OneWeb votó a favor de suspender los lanzamientos desde la base espacial rusa de Baikonur, y el Gabinete británico apoyó esa decisión.

El 4 de marzo la corporación espacial rusa Roscosmos anunció la decisión de suspender las obras de preparación de los lanzamientos de los satélites británicos OneWeb. (Sputnik)