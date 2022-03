La FIDE suspende al Gran Maestro ruso Kariakin por apoyar la operación en Ucrania

Moscú, 21 mar (Sputnik).- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) suspendió por seis meses al Gran Maestro de ajedrez ruso Serguéi Kariakin, por expresarse a favor de la operación militar rusa en Ucrania en su cuenta de Twitter, informó la organización.



«Serguéi Kariakin es declarado culpable de violar el artículo 2.2.10 del Código Ético de la FIDE y es sancionado con una prohibición internacional de participar como jugador en cualquier competencia de ajedrez calificada de la FIDE durante seis meses a partir de la fecha de esta decisión, el 21 de marzo de 2022», dice el comunicado de la Comisión de Ética de la FIDE, publicado en su página web.



En particular, las sanciones impuestas a Kariakin no le permitirán participar en el Torneo de Candidatos de ajedrez que se jugará entre el 16 de junio y el 7 de julio de 2022 en Madrid.



«Las declaraciones de Serguéi Kariakin sobre el actual conflicto militar en Ucrania provocaron un número considerable de reacciones en las redes sociales y otros lugares, en su mayoría negativas a las opiniones expresadas por Serguéi Kariakin», indicó la FIDE, explicando los motivos de su decisión.



El propio Kariakin dijo que fue una decisión esperada, pero frustrante, porque viola el principio de la selección deportiva.



«Por mi parte, pasé una selección difícil, llegué a la final de la Copa del Mundo, fui clasificado para el Torneo de Candidatos, y no me nominaron simplemente», recordó el ajedrecista.



Kariakin declaró que el presidente de la FIDE, Arkadi Dvorkóvich, «decidió sacrificarle a sus ambiciones políticas» porque quiere parecer «un funcionario europeo» y permanecer a la cabeza de la Federación Internacional de Ajedrez.



El ajedrecista ruso añadió que no confía en los tribunales europeos porque, en su opinión, en la situación geopolítica actual se expresarán en contra de Rusia, aunque indicó que discutirá los próximos pasos con sus abogados.



Señaló también que en el futuro planea seguir jugando ajedrez y preparándose para las competiciones.



Por su parte, el presidente de la Federación de Ajedrez de Rusia, Andréi Filátov, afirmó que el organismo estudiará y recurrirá la decisión de la Comisión de Ética de la FIDE sobre la suspensión de Kariakin.



«La Federación de Ajedrez de Rusia está en contra de la discriminación de los atletas por cualquier criterio y luchará por sus derechos», destacó Filátov, citado en un comunicado en el sitio web de la organización.



También pidió a Dvorkóvich «tomar el control personal de la situación».



La Comisión de Ética de la FIDE también consideró un procedimiento disciplinario contra otro Gran Maestro ruso de ajedrez, Serguéi Shípov, que había criticado a la FIDE por su politización y por la decisión de no celebrar en Rusia la 44 Olimpiada Mundial, prevista inicialmente para entre el 26 de junio y el 8 de agosto de 2022.



Shípov logró evitar las sanciones y fue absuelto.



La semana pasada, la FIDE suspendió a los equipos nacionales de Rusia y Bielorrusia en todos los torneos oficiales de la organización hasta nuevo aviso, siguiendo las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, aunque les permitió participar en los torneos individuales en el marco del campeonato mundial de la FIDE bajo la bandera de la organización. (Sputnik)