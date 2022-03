Para ser imbécil no hay que tomar un curso

Etimológicamente, la palabra imbécil quiere decir sin báculo, sin realeza, sin sostén De ahí que connotativamente se asocie con debilidad mental. Un imbécil sería entonces alguien que ha perdido su realidad humana, el sostén que lo hace hombre. En el orden político, sería quien perdió el báculo, su condición de autoridad, su inteligencia para gobernar, legislar o juzgar.

Es por ello que en el código explícito de los partidos políticos no figuran principios fundamentales como ética, prioridad de las necesidades generales sobre las particulares, respeto a la institucionalidad y diálogo para lograr consensos, donde los ganadores sean los ciudadanos y no los intereses tribales mezquinos. Al contrario, la irracionalidad con la que actúan muestra hasta qué punto todavía está vigente la irresponsabilidad de los actores que tienen en sus manos la conducción del país en las diversas manifestaciones del poder. Ejecutivo, Legislativo, Judicial.

El egoísmo con el que cada grupo interviene en las disputas habla a las claras del estado de primitivismo en el que todavía se encuentra la mayoría política de este país. No les domina la razón sino el instinto. Cuando afloran situaciones de conflicto donde cada cual maniobra a favor de su tesis –la que implica el desplazamiento de los que aspiran a lo mismo–, se revive el principio popularizado por Thomas Hobbes. Este decía que el hombre es un lobo para su semejante (homo homini lupus). La lucha encarnizada donde uno devora al otro apenas es una imagen que retrata a nuestros hombres públicos.

Las alianzas coyunturales son solo parte de ese mismo esquema de concebir la realidad y obrar en consecuencia. El objetivo es bloquear a la competencia y, a la larga, los que hoy están unidos van a morderse y separarse. El motor de la disputa siempre será el mismo: la ampliación de los espacios de poder para alcanzar mayores ventajas electorales en el futuro. Lejos de nuestros políticos está todavía la madurez de la grandeza de espíritu que implica sentarse a negociar razonablemente pensando, ante todo, en el interés de los ciudadanos. Si bien la Asamblea Legislativa no es el único lugar en el que se manifiesta esa crónica ausencia, allí es donde se explicita más públicamente el atraso de la clase dirigente.

Hemos soportado la corrupción, hemos cerrado los ojos ante el enriquecimiento delictivo de muchos políticos, hemos abierto la mano, por si caía algo de dinero, ante el urbanismo salvaje que destruía nuestras costas pasando por encima de la legislación que protege las playas, y hemos permitido, sin rechistar, el cáncer de la financiación ilegal de los partidos políticos, permitiendo que se atiborraran de dinero sucio mediante artimañas no detectadas por el Tribunal Supremo de Elecciones, en el pasado.

Ante nuestros ojos se ha convertido Costa Rica en un basurero que hoy ocupa puestos de notoriedad en el ranking mundial del avance galopante de la pobreza, el alcoholismo, el tráfico de drogas, el incremento de la delincuencia, la densidad de la población encarcelada, el fracaso escolar, la pérdida de calidad en la enseñanza y el deterioro de la confianza y la fe en la democracia como sistema. Y todo ello por la larga historia de imbecilidad que ha caracterizado a los gobernantes y legisladores de los últimos treinta años.

El imbécil es el amo en política nacional. Desempeña alegremente su papel en la Asamblea Legislativa y en las antesalas de los ministerios y de los organismos internacionales. Es príncipe y ujier, funcionario y público. Hace discursos, puntualiza, aconseja, advierte y opina; oye discursos, permite que le saturen los oídos con perogrulladas, se deja aconsejar, calla, concede, Halla la confirmación de su papel en los hechos que sepultan a las palabras, maltratan a las opiniones, desvirtúan los consejos y hacen caso omiso de las advertencias.

¿De dónde procede este horror omnipresente que lleva a cabo la imbecilidad?

Aun cuando parece ser sólo Uno, el imbécil siempre suma dos. ¿Dialéctica del amo y el esclavo? No: el imbécil es, a la vez, el amo y el esclavo, el tirano y el tiranizado, el sádico y el masoquista– «…en el caso del amor como en el de la crueldad, se requieren dos que congenien mutuamente» (Robert Musil, Sobre la estupidez).

En ausencia de la dialéctica, a falta de una síntesis que lo anularía, el imbécil es, uno tras otro, el amo y el esclavo. Es verdad que en ocasiones es al mismo tiempo el amo en política y en las relaciones: canciller y Don Juan; pero a fuerza de ganar acumula tantas imbecilidades que su victoria se vuelve pírrica.

Otros imbéciles tienen la costumbre de perder siempre; pero a fuerza de tanto perder a su modo resultan ganadores. ¿Acaso cuando pierden en las relaciones con el tiempo no salen ganando? De derrota en derrota, los hombres y mujeres políticos ¿acaso no ganan finalmente en vida personal y se vuelven menos idiotas?

No es requisito ser amo o esclavo para ser idiota. La estupidez no tiene la costumbre de respetar las jerarquías. Ninguna clase social está al abrigo de la imbecilidad. La tontería se aloja en lo alto y en lo bajo de la escala social. Además, adora los puntos intermedios. Vive feliz a diestra y siniestra. No ocupa un lugar privilegiado en el abanico de las ideologías.

En el plano de lo político la izquierda y la derecha se miran tontamente frente a frente. Y así se miden. No hay ninguna acción emprendida por una de ellas que no sea automática e inmediatamente mimetizada por la otra. Frente a la imbecilidad de la televisión adiestrada prorrumpe majestuosa la imbecilidad de la televisión siniestrada. Frente a los campos de concentración mentales de la derecha se origen los de la izquierda. Contra tu mentira, la mía y, como siempre, viceversa.

Ahora, cuando contemplamos impotentes cómo nuestros líderes políticos nos llevan hasta el abismo y cómo la sociedad costarricense está perdiendo a chorros la prosperidad que con tanto trabajo se ganó en las pasadas décadas, quizás ya sea demasiado tarde porque los políticos se han blindado y, en la práctica, no existen mecanismos para arrojar del poder a los ineptos, ni para regenerar una vida política que ya está infectada hasta el tuétano.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría