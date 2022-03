Presidente de EEUU niega que su país tenga armas biológicas o químicas en Europa

Washington, 22 mar (Sputnik).- El presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró el lunes que la afirmación rusa de que Washington tiene armas químicas o biológicas en Europa es falsa y demuestra que Moscú está considerando usarlas.



«(El presidente ruso, Vladímir Putin) afirma que nosotros, EEUU, tenemos armas biológicas y químicas en Europa. Eso simplemente no es cierto. Se lo garantizo. También está sugiriendo que Ucrania tiene armas biológicas y químicas en Ucrania. Eso es una clara señal de que está considerando usar ambas», dijo el mandatario en su intervención en la reunión trimestral de directores ejecutivos de la Business Roundtable (Mesa Redonda de Negocios).



La semana pasada, el secretario del Consejo de Seguridad (CS) de Rusia, Nikolái Pátrushev, mantuvo una conversación telefónica con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, sobre la situación en Ucrania.



Pátrushev habló sobre la actividad en el territorio ucraniano de los laboratorios biológico-militares controlados por EEUU y el acatamiento por Washington de la Convención de Prohibición del Desarrollo, Fabricación y Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxinas y su Destrucción y también de la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas.



Por otra parte, indicó a la parte estadounidense lo inadmisible de planificar e incitar a provocaciones con el uso de armas de exterminio masivo en Ucrania, incluidas las biológicas y químicas.



Rusia anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania en respuesta a la solicitud de ayuda de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el Kremlin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



El Ministerio de Defensa ruso asegura que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.



Por otra parte, más de tres millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.



Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.



Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, y decretó la movilización general.



La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato. (Sputnik)