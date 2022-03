Varios países llaman a reanudar la sesión de la Asamblea General de la ONU sobre Ucrania

ONU, 22 mar (Sputnik).- Estados Unidos, Francia, Ucrania, Estonia, Georgia, Canadá, Alemania y varios otros países solicitaron reanudar el próximo 23 de marzo la sesión especial de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Ucrania.



«Pedimos el 23 de marzo de 2022 se reanude el undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas para estudiar las consecuencias humanitarias de la agresión lanzada contra Ucrania», dice la carta dirigida al presidente de la Asamblea General, Abdulla Shahid.



Más tarde, Shahid publicó su carta de respuesta en la que indicó que la sesión se celebrará el 23 de marzo a las 14.00 GMT.



«Tengo el honor de informarles que la séptima reunión plenaria del undécimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General se llevará a cabo el miércoles 23 de marzo de 2022 a las 10.00 en el salón de la Asamblea General en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York», escribió el presidente.



La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el 1 de marzo pasado, con 141 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó en una entrevista con Reuters que Rusia podría parar la operación «al instante» si Ucrania se pliega a sus condiciones, entre las que mencionó garantías constitucionales de la neutralidad, así como el reconocimiento de las repúblicas del Donbás y de la soberanía rusa sobre Crimea.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)