Zelenski señala como objetivo prioritario lograr garantías de seguridad para Ucrania

Moscú, 22 mar (Sputnik).- El mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, opina que el objetivo prioritario hoy en día es poner fin a las hostilidades y recabar las garantías de seguridad para Ucrania, antes de buscar una fórmula de compromiso con Rusia sobre Crimea y Donbás.



«Esta es una historia muy difícil para todos. Tanto Crimea como Donbas, para todos. Y para encontrar una salida hay que dar este primer paso que dije: las garantías de seguridad, el fin de la guerra», declaró Zelenski anoche en una entrevista con el canal de televisión Suspilni.



Zelenski se mostró «dispuesto a plantear estos temas» en un futuro encuentro con el presidente ruso, Vladímir Putin, pero apuntó que las garantías de seguridad son un asunto que implica la necesidad de cambiar la Constitución y las leyes de Ucrania, por lo que podría someterse a un referéndum.



«Este proceso bastante largo será decidido tanto por la Rada (parlamento) como por el pueblo de Ucrania. El formato de los compromisos con Rusia lo decidirá el pueblo. Le expliqué a todos los grupos de negociación: cuando se habla de todos estos cambios, y pueden ser históricos, no vamos a ningún lado, vamos a un referéndum. El pueblo tendrá que decir y responder a ciertos formatos de compromisos», advirtió.



El líder ucraniano sugirió buscar garantías de seguridad alternativas al ingreso en la OTAN, al reconocer que el bloque militar no admite a Ucrania porque «tienen miedo a Rusia».



«Y necesitamos calmarnos, decir está bien, (que haya) otras garantías de seguridad. Hay países de la OTAN que quieren ser garantes de la seguridad, y aunque lamentablemente no pueden ofrecernos al cien por ciento la pertenencia a la Alianza, sí están dispuestos a hacer todo lo que la Alianza tendría que hacer si fuéramos sus miembros. Y creo que es un compromiso normal. Es aceptable para todos. Para Occidente, que no sabe qué hacer con nosotros en el asunto de la OTAN. Para Ucrania, que quiere garantías de seguridad, y para Rusia, que no quiere que la OTAN se siga ampliando», dijo. (Sputnik)