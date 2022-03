El FMI cree que bancos centrales tendrán más en cuenta las monedas digitales

Washington, 22 Mar (Sputnik) — Los recientes desarrollos internacionales acelerarán la consideración de las monedas digitales de los bancos centrales de manera más amplia en todo el mundo, afirmó este martes la primera subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath.

«Creo que es justo decir que los eventos recientes acelerarán la consideración de las monedas digitales de los bancos centrales más ampliamente en todo el mundo. Y debemos tener especial cuidado con la regulación que se necesita para garantizar que las nuevas formas de dinero digital no conduzcan a la evasión de las restricciones de flujo de riesgo de capital, especialmente para las economías emergentes y en desarrollo», dijo Gopinath.

Gopinath destacó también que no hay indicios de la desaparición inminente del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial, pero algunos países están reconsiderando la distribución de sus reservas de divisas en medio de la creciente fragmentación de los sistemas de pago en todo el mundo.

«Si me preguntan hoy, ¿implica (los eventos globales recientes) la desaparición inminente del dólar? Diré rotundamente no, ese no es el caso. Pero lo que estamos viendo en todo el mundo es una creciente fragmentación de los pagos, que probablemente aumentará aún más después de este conflicto en Ucrania», dijo Gopinath.