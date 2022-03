La neerlandesa Eneco se niega a firmar nuevos contratos con proveedores de gas ruso

París, 22 mar (Sputnik).- La compañía neerlandesa de energía Eneco no firmará nuevos contratos para la adquisición de gas ruso, debido a la situación con Ucrania, declaró el director general de la empresa, As Tempelman.



«Cumpliremos los contratos existentes, pero no firmaremos nuevos contratos con proveedores de gas rusos bajo las circunstancias actuales», dijo Tempelman, citado en un comunicado.



El empresario comentó que el contrato firmado en 2010 con la alemana Wingas, filial de la rusa Gazprom, que vence en 2030, no será rescindido ya que significaría que el gas liberado se vendería a un precio más alto, lo que «haría que Rusia ganara más dinero».



Alrededor del 15 por ciento del gas que Eneco suministra a sus clientes procede de Rusia. (Sputnik)