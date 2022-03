Presidente polaco declara que Acta Fundacional Rusia-OTAN ya no existe

Varsovia, 22 mar (Sputnik).- El Acta Fundacional Rusia-OTAN sobre relaciones mutuas, cooperación y seguridad dejó de existir, declaró el presidente polaco, Andrzej Duda.



«Hay que decir en voz alta que el Acta Rusia-OTAN dejó de existir. Esta acta simplemente ya no vincula a nadie», dijo Duda este martes a los periodistas.



El mandatario cree que «Rusia ha demostrado que no se considera en absoluto obligada por esta».



«La OTAN también debería dejar de pensar en ese acto de 1997 y sus decisiones y cualquier obligación para la OTAN que se derive de ello», enfatizó Duda.



En virtud del Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997, la Alianza se comprometió a no desplegar fuerzas de combate significativas de manera permanente en el territorio de sus países miembros.



El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sostuvo que el Acta Fundacional Rusia-OTAN no impedirá el fortalecimiento de la Alianza en el este debido al cambio en la situación de seguridad.



Más tarde, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, dijo que los países de la Alianza del Atlántico Norte continúan adhiriéndose al Acta.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania, alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)