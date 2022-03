Ucrania. Vocabulario

El uso del idioma juega. Ha sido una “invasión rusa”, unilateral, con la única justificación de que “me sirve”, “es lo que me conviene”. Rusia lo ha hecho más de una vez. Ojala esto no se vuelva a tolerar. El hombre es tan propenso a ser desalmado que no hay que perder de vista que a ciertas culturas les vale un pepino masacrar a otros.

No es una guerra “Ucrania- Rusia”. Es “guerra”, sí, porque Ucrania se defiende y heroicamente. A Ucrania no le interesa, en lo mínimo, hacerle la guerra a Rusia. Es una invasión armada, con armas de sobra, con muchos soldados que no pueden entender por qué tienen que masacrar ucranianos y destruir toda clase de edificaciones, hasta hospitales de niños. Es una guerra de Rusia contra Ucrania, que obligó a que Ucrania se defienda y a un buen resto del Mundo Libre a ayudarla. ¿Por qué Rusia no tiene como declaratoria de guerra contra ella las ayudas sustanciales militares de terceros a Ucrania?

No es un mero “conflicto”, ni una mera “tensión”. Es algo más concreto y preciso: es una vulgar invasión imperialista, que terminará de recordarnos que los rusos no son fiables. Desgraciadamente los pueblos se dejan fácilmente manejar por dictadores que se creen fuera de serie y que siempre solo llevarán a su gente a despeñaderos. Putin no está solucionando ningún conflicto. Más bien está metiéndose y metiendo a Rusia en un soberano contexto de ruina inminente. La desconfianza y el odio que está generando no sanarán ni en dos generaciones más. No deberá olvidarse esto nunca más. Las relaciones de ternura solo caben con quien haya demostrado que lo merece.

El pasado no puede cobrarse eternamente, pero es elemental no olvidar. Si algo distingue al hombre es que lo que le corre por las venas es sangre caliente. Rusia debe no solo retirar su invasión, sino indemnizar debidamente los salvajes daños irrogados. O lo volverá a hacer. Si cree que es cuestión de tomar Kiev y poner un títere a gobernar, se equivoca, pues ahí no acabará el asunto. Ahí apenas comenzará. Deberían los rusos percatarse del pésimo negocio que están haciendo y jalar sin gloria pero con mucha pena.

Las democracias ya han ganado dos guerras mundiales. No hay que tener tanto miedo. El mundo no se va a destruir tan fácilmente.

Si lo que quería Rusia era que Ucrania no entrara nunca a la OTAN, ya lo logró. Entonces ¿por qué se empeña en dejar a todo el país en escombros? Esto solo evidencia que lo que quería era castigar severamente, arrasando con todo. Se apoderó de Crimea. Se apoderará de las regiones separatistas del este pro-rusas. El resto, desbaratado, de nada sirve. En todo caso, lo controlará de otro modo, financiando a políticos difíciles. Pero no financiará la reconstrucción. Esto, que lo haga Occidente, que alentó las ansias de libertad de Ucrania.

(*) Mauro Murillo Arias es Abogado