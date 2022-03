Zelenski dice que Ucrania necesita al menos el 1% de los aviones y tanques de la OTAN

Moscú, 27 mar (Sputnik). – Vladímir Zelenski declaró este sábado que Ucrania necesita al menos el 1 por ciento del total de los aviones y tanques que están «cubriéndose de polvo» en los países de la OTAN.



«Es lo que tienen nuestros socios y lo que está cubriéndose de polvo… Tan solo el 1 por ciento del total de los aviones de la OTAN y el 1 por ciento del total de los tanques de la OTAN, no pedimos más», dijo en una alocución por vídeo publicada en su canal de Telegram.



Según afirmó Zelenski, la solicitud de suministrar armas a Kiev no es una postura exclusivamente de Ucrania, sino de la «mayoría absoluta de la población de Europa».



Zelenski acusó a los socios de indecisión a la hora de enviar armas a Ucrania.



Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.



Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra los civiles de Donetsk y Lugansk tras recibir toneladas de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, según denunciaron las dos repúblicas.



Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. (Sputnik)