Carta abierta a Rodrigo Chaves Robles

Columna Poliédrica

Al político en general hay que analizarlo por lo que hace y no tanto por lo que dice, aunque muchas veces lo que se dice también tiene que ser considerado. Pareciera que el discurso de hombre fuerte que usted ha esbozado durante la campaña política ha calado en bastantes personas, tanto es así que las denuncias que le tocó afrontar en el Banco Mundial no han pesado en su candidatura.

A usted a diferencia del otro candidato no se le puede analizar por sus actos como gobernante. Casi nadie en Costa Rica sabía de su existencia hasta que el actual gobierno decidió traerlo para ser Ministro de Hacienda, luego usted sale de ese ministerio y se posiciona como un crítico del gobierno, algo que le comenzó a generar notoriedad con el concurso de los medios de comunicación colectiva.

Es un hecho, entonces, que usted estuvo mucho tiempo fuera del país. Esta realidad nos ha permitido observar su desconocimiento de una serie de aspectos de la sociedad costarricense, al punto de tener tener la idea que Costa Rica se puede gobernar como una empresa privada o como un organismo internacional; en otras palabras, no solo desconoce la complejidad del funcionamiento del aparato institucional costarricense, sino que su ignorancia de la cultura política del país es bastante evidente cuando habla de realizar reformas políticas y económicas que tienen un trámite jurídico complicado.

Otro hecho que evidencia su desconocimiento es que su partido político no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. Nos guste o no, las reformas que usted plantea deben pasar por un poder legislativo en que su partido ni siquiera tiene la fracción más grande, por tanto, muchas de las cosas que usted ha planteado en la campaña son pura retórica política; no obstante, no sería de extrañar que pudiera conseguir apoyos de diputados tan malos como los actuales, ya que es evidente el sesgo de derecha que tendrá el parlamento costarricense.

Así las cosas, su perfil como político encaja en el típico advenedizo. No uso el término “outsider” por su ambigüedad, aunque varias acepciones se le podrían aplicar a usted perfectamente; sin embargo, lo que está claro es que su experiencia política en el ámbito nacional es muy escasa por no decir inexistente, aspecto que no es una conjetura sino una realidad que, al menos, genera una preocupación completamente válida por una buena parte del electorado costarricense.

Su candidatura al igual que la del otro candidato es deficiente. La opción por usted no presenta garantía de un buen gobierno para Costa Rica, no solo por su arribismo político sino porque para gobernar no basta ser el Presidente; en efecto, es necesario el apoyo de otras personas que puedan gestionar las políticas del gobierno, es decir, el proceso electoral va más allá de elegir a una persona que se presenta como un hombre fuerte y que va cambiar la situación de la sociedad costarricense.

La desgracia de la democracia costarricense es tener que elegir entre dos candidatos malos. A usted se le podría dar el beneficio de la duda porque no ha gobernado, sin embargo, ese no debería ser un criterio para que el costarricense le otorgue su voto; mal estamos cuando al electorado nos toca decidir entre usted y José María Figueres Olsen, como decían antes: de los dos no se hace uno.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com