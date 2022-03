Japón pide a empresas que no paguen por gas en rublos si se les exige

Tokio, 29 mar (Sputnik).- El Gobierno japonés pide a las empresas que no paguen por el gas natural licuado ruso en rublos si reciben los requisitos correspondientes, declaró el secretario general del Gabinete ministerial japonés, Hirokazu Matsuno.



«Hasta la fecha, no hay notificación de que los contratos existentes con empresas japonesas para el suministro del gas natural licuado desde Rusia estén sujetos al requisito de convertirse a rublos. Sin embargo, en caso de recibir dichos requisitos, al gobierno japonés le gustaría pedir a las empresas que no acepten tales condiciones», dijo Matsuno en una rueda de prensa.



El miércoles pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países a que Moscú considera ‘poco amistosos’, entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.



El líder ruso recalcó que su país seguiría cumpliendo con sus contratos a rajatabla con los volúmenes y los precios establecidos.



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero pasado y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.



Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte. Desde mediados de febrero pasado se activaron más de 4.350 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a más de 2.750 que ya estaban en vigor.



Por su parte, el Gobierno de Rusia añadió decenas de nuevos nombres a la lista de «países inamistosos» que incluye, en particular, a Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, Reino Unido, Singapur, Suiza, Taiwán (China), los 27 miembros de la Unión Europea y Ucrania. (Sputnik)