Presidentes de Costa Rica y España condenan el uso de la fuerza en Ucrania

San José, 28 Mar (Elpaís.cr).- El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y su homólogo de España, Pedro Sánchez, calificaron la ofensiva rusa contra Ucrania como una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales, en contravención a la letra y el espíritu de Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones de la Asamblea General y los acuerdos multilaterales.

En esta reunión que se da en el marco de su visita oficial por España, tanto Alvarado como Sánchez manifestaron condenaron rigurosamente la insinuación del uso de armas nucleares que generaría efectos humanitarios catastróficos.

Coincidieron en que los países poseedores de arsenales nucleares deben construir un nuevo paradigma de seguridad que no ponga en riesgo la existencia misma de la humanidad.

España y Costa Rica reiteraron su solidaridad con el pueblo ucraniano, y con las familias que perdieron sus seres queridos en esta guerra, e hicieron un llamado a la paz, al diálogo, al uso del multilateralismo y la arquitectura internacional como un instrumento al servicio de la paz.

Entre otros temas abordados con el presidente Sánchez fueron el fortalecimiento de una agenda bilateral, la posibilidad de promover el comercio y las inversiones en economías verdes y azules como una herramienta para fortalecer y acelerar la recuperación económica post pandemia, inclusiva y sostenible.

Por otra parte, el mandatario sostuvo una audiencia con el Rey Felipe VI donde coincidieron también sobre las afectaciones de la guerra y el rechazo a ésta.

“Nuestros dos países han querido manifestar de forma conjunta y con una sola voz su condena al uso de la fuerza y la violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania por parte de Rusia, además de exigir el cese inmediato de las hostilidades y reiterar su solidaridad con el pueblo ucraniano. Señor presidente, con su liderazgo internacional, Costa Rica demuestra su asentado compromiso con esos valores y con muchos otros valores compartidos y constituyéndose así en un sólido aliado para España”, dijo el Rey Felipe IV en su discurso ofrecido previo al almuerzo ofrecido al mandatario Alvarado.

Asimismo, reconoció la labor del país en la atención de la pandemia por el COVID-19, destacando el “éxito del proceso de inmunización en Costa Rica, que a día de hoy cuenta con uno de los índices de vacunación más altos en la región, es objeto de admiración y reconocimiento, al igual que lo es su trabajo a favor de una respuesta solidaria ante la pandemia como el proyecto de acceso mancomunado a la tecnología contra la Covid-19”, detalló.

Por otra parte, felicitó el esfuerzo conjunto con Panamá y República Dominicana, por el impulso de la Alianza para el Desarrollo en Democracia.

Tanto el Rey Felipe VI como el Presidente Alvarado reafirmaron las excelentes relaciones entre ambos países, los lazos de amistad que los une, y la cooperación. Por ello, el Presidente Alvarado aprovechó la ocasión para agradecer las donaciones de vacunas contra el COVID-19.

“España se convirtió en el principal donante de vacunas para con Costa Rica y para la región, escuchando el clamor que surgió ante el acaparamiento de vacunas, y eso fue un gran ejemplo, que hoy nos da resultados en salud y crecimiento económico”, dijo Alvarado, quién también destacó el aporte de empresas españolas que han aportado al desarrollo de mejor infraestructura y turismo; además, mencionó que Costa Rica quiere impulsar la producción de hidrógeno verde para liberar al mundo de la adicción a los combustibles fósiles, una lucha que es compartida entre España y Costa Rica.

Como parte de los presentes, el presidente Alvarado obsequió al Rey el libro del costarricense Franklin Chang Díaz, “To Mars and Beyond, Fast!: How Plasma Propulsion Will Revolutionize Space Exploration”, miel de Blue Zone, y café del Bicentenario.

El mandatario Alvarado estuvo acompañado en este primer día de trabajo por la Primera Dama, Claudia Dobles; los ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano; de Comercio Exterior (COMEX); Andrés Valenciano; de Comunicación, Agustín Castro; la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza; y la embajadora de Costa Rica en España, Ana Helena Chacón.

Durante la reunión con el Presidente de España, Pedro Sánchez, se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora y los Ministerios de Economía, Industria y Comercio y Cultura y Juventud de Costa Rica, el cual tiene como objetivo impulsar y promover la cooperación técnica en el campo de emprendimiento.

Fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano, y el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, del Reino de España, Francisco Polo Llavata.

También, se firmó una Carta de Entendimiento que tiene como objetivo la valoración para el desarrollo de un Convenio Bilateral para el reconocimiento de prestaciones económicas de la Seguridad Social. El acuerdo persigue, por medio de la coordinación de legislaciones de seguridad social de los Estados firmantes, una protección completa y continua a las personas trabajadoras migrantes de ambos firmantes, y a sus familias, incluyendo el reconocimiento del derecho a pensiones de jubilación, invalidez y supervivencia en sus respectivos territorios, según la legislación vigente en cada uno de los países.

Fue suscrito por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano, y el ministro español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá Belmonte.

Foro América. Previo a estos encuentros el presidente participó del Foro América -organizado por Europa Press- el cual se enfocó en la sostenibilidad ambiental y el Plan Nacional de Descarbonización, y otros temas de la actualidad como el conflicto en Ucrania. Sobre este último punto, acotó sobre los impactos severos en la región, el aumento en los precios de los combustibles, la inflación, y el impacto en las materias primas.

Señaló que estas afectaciones nos alejan de la agenda para la seguridad del planeta, como lo es el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la desertificación.

También, en este espacio en donde se recibieron consultas y participaron estudiantes, periodistas, docentes y catedráticos de asuntos internacionales, política, estudios latinoamericanos, y del idioma español, el mandatario ahondó es la importancia de acelerar el proceso de electrificación del transporte para contribuir en el impacto de las emisiones; las condenas a los prisioneros políticos en Nicaragua, lo cual es inaceptable desde la óptica democrática; la asimetría en mercados laborales que no son inclusivos y justos, en particular para mujeres y jóvenes; las consecuencias de la migración, el cual es un tema de desarrollo humano y de mejores oportunidades de empleos.

Al iniciar el acto, la vicepresidenta y ministra española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó la Administración Alvarado Quesada como un referente por su compromiso en materia ambiental, al destacar que en dos años se ha cumplido el 60% de las metas propuestas y se ha alcanzado el hito de alimentar en casi un 100% su generación eléctrica a partir de energía renovable”, dijo.

Destacó que Costa Rica es un país con visión de futuro, que es de los primeros del mundo en desarrollar una realidad diferente, en donde el ambiente se convierte en capital y progreso para todos. “Es un ejemplo que admiramos y envidiamos, ese buen hacer, ese pacto verde (…)”, asimismo mencionó que el país es referente moral, económico y de progreso social para muchos otros países, pues Costa Rica se enfoca en la acción climática, la protección de los océanos y la biodiversidad.

Previo al foro el mandatario realizó un recorrido por la Real Academia Española donde fue recibido por el Trigésimo primer director, Santiago Muñoz Machado.

Durante su estancia, Muñoz le mostró la primera edición española de “Concherías”, del escritor, periodista y político costarricense, Aquileo J.Echeverría, con un prólogo escrito por Rubén Darío, poeta, periodista y diplomático nicaragüense.

También, pudo observar una carta escrita -el 30 de octubre de 1965- por el autor José León Sánchez a Dámaso Alonso, quien era profesor visitante en la Universidad de Costa Rica en ese momento, y posteriormente director de la RAE en 1968. Al escribir esa carta, Sánchez estaba en prisión. Por último, pudo apreciar el manuscrito original del poemario de Pablo Neruda, “Una casa en la arena”.