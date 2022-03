¿Lo más importantes es ir a votar?

Ya me tiene cansado esta costosísima campaña (en términos de millones de colones que al final salen de nuestros bolsillos) que mantiene el Tribunal Supremo de Elecciones con que lo más importante es ir a votar cuando no es eso lo más importante.

Lo más importante es preguntarse si esta final es lo mejor que puede ofrecer el país. Si estos dos ciudadanos que han quedado de finalistas son los mejores ciudadanos con las mejores capacidades y los más representativos de lo que es el país. Si entre todos los ciudadanos de más elevados conocimientos, dotes morales, capacidades y otros atributos estos dos son el extracto, la sustancia, lo mejor de todo lo que hay.

Porque para llegar a eso tuvimos la insólita oportunidad de contar con todo un frondoso ramo de 25 candidatos para un país de 51 mil Km cuadrados y solo unos 6 millones de habitantes, es decir, el “lujo” de una razón de 0,0005% de candidatos por habitante, cuando en países como decir EUA, la razón es de 0,0000006% por habitante. O sea que al menos en términos de aritmética tuvimos 833 veces más oportunidades que en EUA para escoger al mejor ciudadano que puede ofrecer el país para presidente. Bueno excelente ¿no? Porque al final del sorteo resulta que quedaron hasta dos ¡vaya, vaya! Abundancia y riqueza por todo lado.

Puesto que se cacarea que somos una democracia (mi opinión personal es que somos una dictadura jurídica como he venido diciéndolo por décadas) tenemos entonces la obligación de creer, pero con real convencimiento, que nuestro proceso electoral es el mejor del mundo, que ofrece centenares de opciones que también debemos creer son todas buenas, legítimas y honestas, lujo electoral que no puede darse ni EUA, que no podemos ni debemos quejarnos por falta de opciones y que hemos tenido todo el tiempo de mundo antes del sorteo (cuatro años) para observar, estudiar, conocer y formarnos nuestro criterio político para obtener el resultado obtenido. Luego, estamos cívica, democrática y moralmente obligados a creer y aceptar que los dos finalistas son los dos mejores ciudadanos que ofrece el país para mandar desde la Presidencia.

Si pensamos de esta manera, que parece ser la lógica, lo lógico es creer, ya que estamos hablando de que lo logrado ha sido logrado por la libre y democrática voluntad y sabiduría del pueblo, que ambos son equivalentes en términos de capacidad, experiencia, honestidad, equipo, inteligencia, fuerza y otros atributos. Y para mí eso significa que da exactamente lo mismo que quede uno o el otro. Que no hay que temer absolutamente nada. Si el país cuenta con la mejor democracia del mundo, si la ciudadanía es de las más educadas e instruidas del mundo, si el sistema electoral del país es de los mejores del mundo y la ciudadanía es una de las más democráticas y de más altos valores cívicos del mundo y es en esas condiciones en que han quedado estos dos de finalistas estamos salvados. Ambos son los elegidos por ese pueblo y por lo tanto son lo mejor de lo mejor que pueden ofrecer este país y su pueblo. Abstencionismo o no abstencionismo no pasa nada porque estamos hablando de la voluntad del electorado y por todos lados que se nos vea y sin siquiera mencionar las bellezas naturales del país somos la crema y nata de la humanidad, de la democracia, de la justicia social y del progreso. ¿Se puede negar esto? Entonces, que viva el pueblo, que vivan los dos candidatos y que viva por siempre nuestro sistema electoral.

Yo soy un poco más escéptico y suspicaz porque en toda mi vida nadie en el ámbito político nos atendió ni a mi padre ni a mí con nuestras excitativas por un mejor gobierno excepto el presidente don Otilio Ulate a mi padre que estaba en el servicio público y el presidente Rodrigo Carazo, mi querido amigo por haber estado yo en el servicio público, pero también porque nos dieron nuestro lugar como ciudadanos con deseos de aportar. Desde entonces, nunca más respecto de ninguna de mis campañas por un mejor gobierno y una mayor justicia social. Tampoco ni un acuse de recibo en semanas recientes ni de Figueres ni de Chaves (ya me lo habían advertido mis familiares y amistades y yo ya lo sabía).

Y ¿cuáles serían esas campañas? Primero, que el presidente del país no tenga que pertenecer a ningún partido político aunque tenga la libertad de ser miembro de alguno. Que sea el pueblo directamente quien selecciona a sus líderes y los propone como posibles candidatos a la presidencia, sea cual sea su sexo, su ideología, su fe, pero no por intermediación de un partido político puesto que los partidos políticos son sociedades con dueños necesariamente acaudalados por cuanto deben aportar un importante capital y eso de democrático no tiene nada. Que los diputados igualmente sean seleccionados y propuestos por los habitantes de cada distrito al que pretenden representar, no por partidos políticos y menos a dedo por sus candidatos. Que se prohíba cobrar honorarios por servicios profesionales calculados por tablas obligatorias como porcentaje (una comisión) sobre el valor del bien involucrado en cualquier transacción en vez de cobrar por esfuerzo y trabajo y además en libre competencia y conforme a la ley de la oferta y la demanda. Que se prohíba la intermediación de notarios en toda transacción que puedan hacer los ciudadanos pacífica y legalmente entre sí y ante el ente gubernamental respectivo directamente sin tener que pagar a estos interventores privados que cobran para su bolsillo, para su negocio solo porque sí, para favorecer al gremio supongo. Que se dispense del IVA a clientes individuales y para asuntos de su familia por la prestación de servicios como los legales, de traducción, etc. que les exige la ley contratar. Que se permita a quienes tienen edad de jubilación pero con falta de cuotas por haber vivido en el extranjero, por ejemplo, completarlas en un solo pago para ya gozar el beneficio de la pensión, cosa que actualmente no se permite, siendo yo víctima de esta injusticia que me tiene, a mi avanzada edad, sin pensión (es decir, gracias a esa perversidad de la ley).

Pues bien, por la ausencia de respuesta de los dos finalistas que son lo mejor que ofrece el país para su presidencia yo tengo que sacar en conclusión tras varios intentos, que ninguno de estos temas interesa a uno o al otro, lo cual es reflejo de la voluntad popular que los ha llevado a esa posición y que, por lo tanto, da exactamente lo mismo quede uno o quede el otro. Nada sustancial va a cambiar aquí y esa es también la voluntad popular.

Por lógica, por experiencia y por conocimiento para mí lo más importante no es ir a votar, sino el por qué de este resultado, el por qué de esa decisión del electorado y el hecho de que el sistema electoral del país es antidemocrático y que requiere de reformas de fondo. Entretanto, mientras no sea el pueblo el que directamente escoge, propone y elige a sus diputados y esto lo hacen los candidatos a dedo, no vale. Me da lo mismo quienquiera que sea que quede al final. Y afortunadamente para muchos mi opinión es solo eso: una opinión de un tipo por ahí que ni pincha ni corta.

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial