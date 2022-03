No estamos en subasta

En estas elecciones se nos ruega invocar al autoflagelo colectivo. Se nos pide elegir entre dos sogas puestas en un patíbulo. ¡Qué tramposos son los falsos dilemas! Son las dos caras de la misma moneda. Ciertamente, el país está angustiado y un sector de la clase media progresista se encuentra amedrentado y recomienda votar por el candidato que, en apariencia, es favorecido por La Nación. Vale la pena que recapaciten. Castigar las dos candidaturas es justo y necesario.

Nuestro pueblo sabrá reconstruir, sin perder dignidad, esta democracia hecha añicos por la apátrida oligarquía que Figueres y Chaves representan. No hay por qué ser robots, gente domesticada, autómatas al servicio de los enemigos de siempre, porque el derecho a la rebelión cívica es sagrado. Aquí no hay indiferencia ni desidia, sino un ánimo activo de llamar las cosas por su nombre.

Pero no nos pidan ahora resignación, doblar nuestras rodillas, no nos carguen con culpas y remordimientos que no son nuestros, porque es así como nos quieren chantajear, si juzga el ciudadano que es moral y políticamente correcto repudiar la presente y nada potable encrucijada.

Las elecciones no son un fetiche y menos deben servir para legitimar lo indefendible. La injusticia y la corrupción tocaron fondo. El pueblo lo sabe y lo vive herido y con salarios que no alcanzan.

Porque los graves desatinos de los que sufre la Patria no son obra del pueblo, sino que el pueblo es su víctima, ofrecido como cordero en sacrificio, ante un maquiavélico altar. Eso, simplemente, no debe ni puede ser. Yo me niego a ser escupido. ¡La oligarquía podrá robarnos todo menos la dignidad!

Cito las palabras del exmagistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez hechas de conocimiento público a través de su artículo “Legitimidad de anular”:

“De modo que la voluntad del elector-ciudadano en nuestro país puede ser legítimamente abstenerse de votar, votar nulo o dejar la papeleta en blanco. Y en las actuales circunstancias, quienes estimamos que ninguno de los dos candidatos en la contienda merece nuestro apoyo, con total legitimidad podemos así manifestarlo. No hay derecho de reclamar a quienes decidamos expresar de estas maneras nuestra libre voluntad, a acusarnos de estar haciéndole el juego a uno u otro de los competidores por la sencilla razón de que no hemos sido parte de las “minorías mayoritarias” que nos metieron en esta encrucijada; tampoco se nos puede señalar irresponsabilidad alguna porque muchos de nosotros no estamos dejándonos llevar por la irreflexión, la mera subjetividad o la desidia. Todo lo contrario, estamos mandando el mensaje, a cualquiera de los dos postulantes que gane, que lo hace con el mínimo de los apoyos y para que pongan su barba en remojo.”

Suscribo en su integridad lo citado porque los electores no estamos en subasta. Abstenerse o anular, o, dejar la papeleta en blanco es la exigencia patriótica de la hora.

(*) Allen Pérez es Abogado