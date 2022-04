Se le abre un flanco a Boric: sectores de izquierda cuestionan represión policial en Chile

Santiago, 1 abr (Sputnik).- «De las movilizaciones venimos, gracias a ellas estamos acá y eso no lo olvidaremos», señaló emocionado el presidente de Chile, Gabriel Boric, frente a miles de adherentes en el balcón de la sede de Gobierno, el Palacio de La Moneda, el día que ganó las elecciones.



Por eso no fueron pocos los izquierdistas y líderes de organizaciones sociales desconcertados ante las imágenes registradas el 18 de marzo. Solo una semana después de que Boric asumió el cargo, se produjo una manifestación en Plaza Italia (también llamada Plaza Dignidad) que congregó, como todos los viernes, a familiares de los presos del estallido social y de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.



Carabineros (policía militarizada) inició un proceso disuasivo y un video registró el momento en que un grupo de policías persiguió y tacleó a un joven manifestante, quien se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Tras ser atendido en un centro asistencial se comprobó que el joven sufrió diversas lesiones, aunque ninguna de gravedad.



«Impresentable niveles de represión. El Gobierno tiene la responsabilidad de intervenir civilmente las policías para que ejerzan su labor apegados a tratados internacionales en materia de derechos humanos», tuiteó el exprecandidato presidencial del Partido Comunista y uno de los principales líderes de la izquierda, Daniel Jadue. Y aun más crudo, añadió: «¡A no decepcionar al pueblo!».



Cabe recordar que el Partido Comunista integra la coalición oficialista de Boric, Apruebo Dignidad, y varios de sus ministros y colaboradores militan en esta tienda, incluida la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.



A su vez, el abogado de izquierda Luis Mariano Rendón se querelló contra Carabineros acusándolos de uso excesivo de la fuerza y denegación de auxilio. Los medios locales replicaron varias veces la que fue conocida como la primera querella por represión desmedida en la administración del frenteamplista.



La bala y el zorrillo



El viernes 25 de marzo se registró una nueva protesta con Boric en La Moneda y nuevamente, una polémica, pero con imágenes mucho más fuertes. Por redes sociales comenzó a divulgarse la imagen de un hombre sangrando producto de un balazo recibido en el tórax, y posteriormente el medio PiensaPrensa publicó un video donde se ve que el autor del disparo fue un carabinero.



La situación era compleja, pues no se trataba de un balín de goma de los que disparan las escopetas antidisturbios sino una bala real, percutada desde un arma de fuego. La versión que entregó la policía fue que un grupo de manifestantes estaba agrediendo al carabinero, quien para repeler a la turba hizo uso de su pistola de servicio disparando al aire.



¿El problema? La víctima, quien afortunadamente fue atendido a tiempo y está fuera de riesgo vital, es un joven de 19 años que ni siquiera estaba manifestándose y que en ese momento se encontraba trabajando como repartidor.



Esta semana, la tercera de Boric en la silla presidencial, se conmemoró el Día del Joven Combatiente, jornada que recuerda a dos jóvenes asesinados durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), una fecha donde las protestas e incidentes son recurrentes.



Y nuevamente, cuestionamientos al actuar policial.



Dirigentes sociales de la población Lo Hermida, uno de los barrios más pobres de la capital, denunciaron con videos en redes sociales que el «Zorrillo», como se denomina comúnmente al carro blindado lanzagases lacrimógenos de Carabineros, irrumpió sin ninguna provocación entre la comunidad justo en el momento en que se realizaba un acto pacífico con niños recitando poesía.



La convencional Ericka Portilla, del Partido Comunista, en conversación con Agencia Sputnik sobre el tema señaló que «ha habido un desacierto en el actuar de Carabineros, quienes han hecho uso desmedido de la fuerza en distintas manifestaciones desde que se instaló el Gobierno del presidente Gabriel Boric».



«El hecho de que continué lo que viene desde el Gobierno anterior muestra una forma de actuar que en la práctica se consolida como una represión a la comunidad que se organiza y se manifiesta», dijo. E hizo un llamado explicó al mandatario: «Se le debe pedir la renuncia al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez».



En la misma línea, la convencional Alondra Carrillo, representante de los movimientos sociales surgidos durante el estallido social, señaló a Agencia Sputnik que «lo visto en estas primeras semanas es totalmente contradictorio con un Gobierno que se autodefinió como feminista, reprimiendo las legítimas protestas de estudiantes secundarias y secundarios e incluso irrumpiendo contra actividades levantadas en jornadas de memoria».



«Por un lado tenemos a una policía que continúa reprimiendo al igual que cuando estaba (el expresidente Sebastián) Piñera (2018-2022) en La Moneda, y por otro, un Gobierno que ante estos hechos no llama a respetar el derecho a manifestarse ni a a intentar contener la violencia policial», agregó.



Frente a la ola creciente de críticas contra el actuar policial, el martes 29 de marzo el Ejecutivo rompió el silencio a través de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien afirmó rotundamente en conferencia de prensa: «Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo, de todos nuestros ministerios, para seguir con su trabajo de proteger a los chilenos y chilenas».



Refundar o reformar



Tras un asesinato cometido por Carabineros en 2021 contra un malabarista en el sur, Gabriel Boric, quien en ese entonces era diputado, escribió en Twitter que a la institución había que refundarla. «Esto lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el Gobierno. Piñera es cómplice activo de esta locura».



El concepto de refundación se repetía en el discurso de Boric hasta que su campaña presidencial comenzó a tomar impulso, y lentamente el relato fue mutando hasta cambiar el concepto. Hoy, el presidente habla de «reformar» Carabineros, lo que implica hacer cambios sin comenzar desde cero, concepto que también usa en sus discursos la ministra Siches y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.



Lo complejo fue que en medio de las polémicas de las últimas protestas, la ministra de Bienes Nacionales de Boric, Javiera Toro, tuiteó: «gravísimo lo ocurrido en marcha de estudiantes. Resguardo del orden público se debe ejercer siempre con respeto por los derechos humanos. Además de las responsabilidades individuales, refundar Carabineros es prioridad de nuestro Gobierno».



En el programa de Gobierno que presentó Boric durante su campaña el año pasado se habla de «refundar» y algunas de sus propuestas son en la materia son: modernizar el proceso formativo de los carabineros en materia de derechos humanos; modificar el criterio de ascensos priorizando el mérito antes que la antigüedad; incrementar el porcentaje de mujeres que ingresan; crear un sistema de control civil; prohibir el uso de armas a los funcionarios retirados; generar planes de acción efectiva en barrios prioritarios y redactar protocolos para el uso responsable de las tecnologías policiales.