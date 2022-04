Kiev dice que mantiene conversaciones con Pekín sobre garantías de seguridad

Moscú, 3 abr (Sputnik).- Kiev mantiene conversaciones con Pekín sobre garantías de seguridad de Ucrania, declaró el miembro de la delegación negociadora ucraniana David Arajamia.



La víspera, el director general del Departamento de Asuntos Europeos del Ministerio de Exteriores de China, Wang Lutong, comunicó que Pekín no ha recibido ninguna solicitud de Kiev para que China se convierta en garante de seguridad de Ucrania.



«Se llevan a cabo negociaciones con China a través de canales diplomáticos para que se convierta en país garante de Ucrania», dijo Arajamia citado por el diario Strana.ua.



Según Arajamia, Kiev ve como garantes de su seguridad a los países del Consejo de Seguridad de la ONU, así como a Turquía, Alemania, Canadá, Italia, Polonia e Israel.



La última ronda de negociaciones de Rusia y Ucrania se celebró este martes en Estambul, en el palacio Dolmabahce a puerta cerrada, y duró alrededor de tres horas.



Al término de las negociaciones la delegación rusa informó que Ucrania propuso declararse como país no alineado y sin armas nucleares a cambio de que su seguridad se garantizará por otros Estados. Estas garantías de seguridad no se aplicarán a los territorios de Crimea, Sebastópol y Donbás, que Kiev no va a tomar por la fuerza y cuyo estatus se decidirá mediante conversaciones.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según el presidente Vladímir Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. El martes el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, dio por cumplidas los objetivos principales de la primera fase de la operación y anunció que las fuerzas ahora se concentrarán en la tarea de «liberar a Donbás. (Sputnik)