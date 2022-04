Borrell afirma que China promete no ayudar a Rusia en asuntos militares y de sanciones

Madrid, 5 abr (Sputnik).- El alto representante de la UE para asuntos exteriores, Josep Borrell, afirmó que la República Popular China (RPCh) prometió a la Unión Europea no prestar apoyo militar a Rusia ni ayudarle a esquivar las sanciones.



«China ha asegurado que no planea prestar apoyo militar a Rusia ni ayudarle a eludir las sanciones», dijo a la emisora de radio española COPE y al mismo tiempo agregó que Pekín puede ayudar a Moscú sin que la UE lo sepa.



Borrell descartó la posibilidad de imponer sanciones contra la RPCh por el apoyo a Rusia en la etapa actual de la diplomacia europea.



La Cancillería china, al comentar con anterioridad las noticias sobre la presión política que experimenta por parte de la UE, dijo que Pekín mantiene una posición independiente con respecto a la crisis ucraniana, que China no es parte de la crisis en Ucrania y no quiere que las sanciones la afecten, también señaló que China tiene el derecho a defender sus derechos e intereses legítimos.



La Cancillería además declaró que «no hay techo para la cooperación chino-rusa», agregando que China y Rusia planean fortalecer su cooperación estratégica.



El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, al reunirse anteriormente con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, constató que las relaciones ruso-chinas han pasado las nuevas pruebas con éxito desde el comienzo de 2022, logrando mantener la orientación correcta de su desarrollo.



Occidente impuso nuevas sanciones contra Rusia por la operación especial rusa en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las definió como muy serias y al mismo tiempo reveló que Rusia se había preparado de antemano para afrontarlas. También dijo que se elaborarán unas medidas de respuesta que respondan a los intereses de Moscú.



El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención y debilitamiento de Rusia deriva de la respectiva estrategia occidental a largo plazo, así como constató que las sanciones afectaron seriamente toda la economía mundial. Según Putin, Occidente persigue el objetivo de empeorar las condiciones de vida de millones de personas.



«De hecho, Estados Unidos y la Unión Europea declararon la falta de pago en cuanto a sus obligaciones con Rusia, al congelar sus reservas en divisas internacionales», recalcó el presidente. Además señaló que con los acontecimientos que se desarrollan hoy día se pone fin al dominio global de Occidente en la política y la economía. (Sputnik)