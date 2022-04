O cuidas las matas o las matas

Los partidos políticos son como las matas, o las cuidas y riegas o las matas.

Hace cuatro décadas, en una reunión política le dije a Oscar Arias, a la sazón secretario general del partido, que era urgente replantear los postulados del PLN, él me dijo que ya habría tiempo para ello. Mi argumento se basaba en el descalabro de los países comunistas y el advenimiento de la economía neoliberal globalizada. Poco después me aparte de la actividad fugaz de “politiquear”, además estaba muy ocupado con mi especialidad de cirugía ortopédica, aunque seguí siendo liberacionista (como soy católico y saprissista) no participé nunca más en proselitismo.

He sido un fiel creyente en la democracia, la justicia y la libertad, aunque tenemos fallas no hay duda de que somos una democracia consolidada y muy madura. Este 3 de abril con la elección de don Rodrigo Chaves, quedó claro que quien manda es el pueblo.

Los partidos políticos no se democratizaron, entonces el pueblo se volcó a votar por partidos emergentes y así quedó claro en las últimas tres campañas.

El PLN fue un partido con toda la gama ideológica del espectro político, después se inclinó radicalmente hacia un neoliberalismo manipulado por grupúsculos, y entonces grandes masas se fueron para jamás volver, otros se quedaron pero no votaron, mucha gente brillante se largó harta, fue un fenómeno interesante. Hace muchos años, un partidario no podía irse y hacer campaña con otro partido y luego regresar, podía volver pero quedaba para siempre en gradería. Los últimos años la moda fue irse a probar suerte y después regresar a seguir mandando. A los ciudadanos eso no les gusta mayoritariamente, lo ven como un ejemplo de tránsfuga, porque no solo se van, lo que sería comprensible, sino que regresan y “aquí no ha pasado nada”, esto nada tiene que ver con la democracia de un partido. Esto es un sentido comercial puro de la política, es lo que hacen los famosos cuatro jinetes del Apocalipsis, así se les conoce o desconoce, ellos se han deslegitimado.

La política no es mala, es la esencia de la democracia, lo malo son los políticos de profesión oportunista. En un partido no tiene espacio el partidario ideólogo, ese espacio es de quienes trabajan no para mejorar a las mayorías, trabajan para conseguir un hueso o retenerlo, para amañar negocios con el estado y meterle diez con hueco. La ciudadanía que es hoy por hoy el motor de las democracias, en el caso de Costa Rica, es una población bastante bien informada, ya no siguen ciegamente al guía hacia el matadero. Esa madurez debe darnos esperanza que las futuras generaciones harán las cosas mejores, ante la ausencia de líderes se presenta la pluralidad ideológica de las masas. Hoy por hoy, nadie quiere ser escalera de nadie, eso es lo correcto, pero la cobija no alcanza para tanta gente, entonces tenemos un abstencionismo de muy por encima del cuarenta por ciento, es decir casi la mitad de los electores no muestran el más mínimo interés en la elección de uno o de otro.

Hay cuatro años para reconstruir un partido político que dio mucho, pero que conducido por oportunistas, dio ejemplo de cuestionamientos imborrables, solo con una re unificación de las mayorías pueden conseguirse mejores partidos.

Hay que cuidar la mata o la matas.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico