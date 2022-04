Presidente venezolano denuncia que su teléfono fue censurado por ingresar a RT y Sputnik

Caracas, 13 abr (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el martes que le censuraron su teléfono celular por ingresar a los medios rusos Sputnik y RT.



«Este teléfono está censurado, porque desde este teléfono yo veía RT y Sputnik, y entonces hubo algún tipo de movimiento digital que determinó que este teléfono fuera censurado y ahora no puedo ingresar a ninguna página, me censuraron Facebook, me eliminaron Youtube de aquí, y la única explicación que yo tengo es que desde este teléfono me metía y veía RT en vivo, veía Sputnik, y otras cosas», expresó el mandatario en su participación en la cumbre internacional contra el fascismo en Caracas.



En marzo pasado, Maduro condenó el bloqueo de RT y Sputnik por parte de la Unión Europea.



Este bloqueo surgió en medio de la crisis entre Rusia y Ucrania.



El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una «operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la supuesta agresión por parte de Kiev.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Tras el inicio de la operación, Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar «todas las sanciones posibles» contra Putin. (Sputnik)