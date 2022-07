Nueva red social venezolana se llamará Venapp, anuncia presidente Maduro

Caracas, 14 abr (Sputnik).- La nueva red social creada por emprendedores venezolanos recibirá el nombre de Venapp, anunció el presidente Nicolás Maduro el miércoles.



«Invito al mundo entero a incorporarse a esta red social, es una red social creada por un grupo de jóvenes emprendedores, se llama (…) Venapp (…), la nueva red social made in Venezuela para el mundo», señaló el mandatario durante una actividad para conmemorar los 20 años del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez (1954-2013).



Maduro indicó que no ofrecería mayores detalles sobre el día en el que se inaugurará la aplicación, aunque aseguró que ya está lista.



«Pronto, miren esto, no voy a dar detalles ni a adelantar nada, pero ya tenemos las condiciones tecnológicas, con todos los hierros, porque pronto vamos a activar una red social nueva completamente venezolana», agregó.



El jefe de Estado aseguró que «va a ser más atractiva y superior que Instagram, que el Facebook, va a tener un poquito de todo, para sacar videos, mil cosas».



El pasado 16 de marzo, Maduro anunció al país que Venezuela tendría su propia red social, tras criticar la censura que ejercen en las redes sociales las empresas que controlan Youtube, Facebook, Twitter e Instagram. (Sputnik)