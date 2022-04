Ateísmo, moda del siglo XXI

En esta era de la ausencia de pensamiento abstracto, es cada vez más frecuente encontrar personas ateas, que incluso no saben dilucidar el término.

Es frecuente en las conversaciones acerca de si se cree o no en Dios o dios, escuchar frases como “yo no creo en la iglesia”, “yo no creo en las religiones”, “las religiones son una estafa”, etc etc. Con algunas de ellas basta para saber que quien asume una posición radical de “ateo”, generalmente quiere decir que no cree en las religiones, o que “todas son buenas pero es lo mismo”, iniciaré por la parte más sencilla. Ateísmo* es algo diferente a Agnosticismo**, bueno, es importante aclara términos para lograr hablar de algo determinado. Así mismo ambos términos requieren cierta capacidad de pensamiento abstracto, por naturaleza corresponden a asuntos imposibles de aclarar o de definir o de negar o de afirmar. Por otro lado, antes de continuar, debemos aclarar que las religiones, cualesquiera que sean, son esencialmente instituciones humanas por excelencia, desde su creación hasta su mantenimiento y vigencia aceptada entre los seres humanos. La creación de ellas va dirigida a crear y sostener un cuerpo de doctrina, encargado de mantener la creencia en Dios, al menos en principio es lo que persiguen.

En los agnósticos hay poco que decir, no se desgastan en discusiones inútiles, únicamente aceptan que no se puede decir que Dios exista o no exista, su interacción acerca del “tema dios”, es relativamente corta.

El ateo si se las trae, porque cree o al menos quiere dar a entender eso, que “no hay dios”, “no existe”, pero lejos de terminarse ahí el tema, tan solo comienza con la negación, digamos es lo contrario de la “fe”, pero se necesita mucha inteligencia para conseguir esa afirmación y sostenerla, logrando que el interlocutor acepte su posición, renunciando a creer. Es muy probable que la mayoría de los filósofos ateos sean o hayan sido agnósticos, que la etiqueta ateo les quedó por extensión, una especie de pseudo sinonimia.

Hoy, después de ingresar al tercer milenio, con la caída de la era de la razón en brazos de la era del consumo y del advenimiento masivo de los medios de comunicación, sea más difícil dilucidar ese dilema y decir que “Dios no existe”, además esta postura otorga comodidad para saltarse muchos condicionamientos morales, es decir lo que no es “ilegal” se puede aceptar. Entonces la moral y la ética pasan por un colador más cómodo.

Me detendré un momento, quiero exponer el curioso punto de vista de la mayoría de los abogados, tienen una marcada inclinación por la ley, dejando de lado cuestiones meramente morales, esto es, se defiende al cliente porque es un deber profesional, sin meterse en cuestionamientos morales-éticos acerca del acto en cuestión. No estoy en contra de esa práctica, de hecho sería un caos que el abogado de un sátiro, por ejemplo, no obviara la cuestión moral propiamente dicha, se estaría ante un “auto de fe”, el acusado en cuestión estaría condenado de forma apriorística, sería mejor no tener un defensor.

Bien, volvamos a lo que nos interesa, de si existe o no existe Dios, lo cual es inicialmente el fondo de este artículo (puede sonar muy petulante, querer en un breve mensaje acertar acerca de si existe o no existe Dios. No es mi pretensión, no me siento capacitado para decirlo, ni lo uno ni lo otro).

Lo importante de plantear este tipo de disquisiciones es ante todo, un ejercicio de lógica, no la lógica simbólica sino la lógica racional, que es la que utilizamos la mayoría. Se nos dice que el número de galaxias anda cerca de 400.000 millones, un número que por si solo provoca náuseas, lo aceptamos porque “lo dice la ciencia”, no obstante sabemos que la ciencia exacta no existe. Hablamos del Big Bang y lo damos por un hecho, incluso el ruido universal decimos que es el resultado de ese primer estallido, lo aceptamos.

Bertrand Russell en un ensayo acerca de la explicación de la “Segunda Teoría de la Relatividad”, pone un interesante ejemplo: durante la explicación de la Teoría, una señora que estaba de asistente, le dijo al matemático que ella no creía que la tierra fuera redonda. Russell le pregunta que entonces cómo se sostiene sin caer al vacío, ella replica que sustentándose sobre una tortuga gigantesca, al preguntar el filósofo nuevamente que cómo se sostenía esa tortuga gigante y ella le respondió que sosteniéndose sobre otra tortuga y está se sostenía en otra. Era claro que la señora no podría entender la “Segunda Teoría de la Relatividad”. Bueno nosotros damos por un hecho incontrovertible, que el centro de la tierra es hierro fundido a temperaturas de más de cinco mil grados centígrados, no rechazamos esa posición de la ciencia precisamente porque lo dice la ciencia.

Hemos divinizado la ciencia pero no aceptamos que exista un ser omnipotente y omnipresente al que llamamos Dios.

¿Será una posición real extraída de la más profunda reflexión filosófica?

¿Será una moda? La idea central que me mueve a plantear esta cuestión es, esencialmente la búsqueda del pensamiento abstracto en nuestros días. ¿Es el ateísmo una moda del siglo XXI?

* El ateísmo es, en su sentido más amplio, la ausencia de la creencia en la existencia de las deidades. En sentido estricto, es el rechazo de la creencia de que cualquier deidad exista. En una definición aún más restringida, el ateísmo es específicamente la postura que defiende que no existen las deidades.

** Doctrina filosófica que considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de absoluto y, especialmente, la naturaleza y existencia de Dios y, en general, de todo lo que no puede ser experimentado o demostrado por la ciencia.

«el agnosticismo no niega la existencia de Dios»

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico