Maduro acusa a Occidente de usar entes multilaterales para «torcerle el brazo al mundo»

Caracas, 21 abr (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que organismos multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI) se utilizan para doblegar a las naciones por su ideología política.



«El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial no son neutrales y muchas de las instituciones llamadas multilaterales están al servicio de la política de la ideología, la lucha de poder de los que mandan en Estados Unidos y en Europa (…), utilizan el dólar para torcerle los brazos al mundo y utilizan el sistema bancario», agregó el jefe de Estado.



Maduro cuestionó que la economía global se convierta en objeto de la lucha de poder de los grupos que controlan a Estados Unidos y Europa.



«¿No es que decían que la economía es neutral? Que la economía no debe meterse en la política, sino que el mercado debe regular todo, no es el mercado el que regula todo, es mentira, son las decisiones geopolíticas, ideológicas de occidente contra las potencias emergentes», acotó.

Además, Maduro abogó por el cese de las sanciones contra Rusia, Venezuela, Cuba y Nicaragua y criticó el control político del sistema financiero internacional.

«Esas sanciones deberían ser levantadas como las sanciones a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua y a todos los pueblos del mundo, es aberrante el concepto de sanciones que demuestran que la economía no es neutral», agregó el mandatario durante una actividad de Gobierno.



El Gobierno de Venezuela asegura que en los últimos cinco años Estados Unidos ha impuesto más de 500 sanciones contra su país afectando gravemente su economía.

Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional. (Sputnik)