Mensaje del Presidente de la República sobre ciberataque al país

San José, 21 Abr (Elpaís.cr).- El siguiente es un mensaje del Presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, a la ciudadanía con motivo de los ataques cibernéticos a diversas instituciones estatales:

Quiero pedirles un par de minutos de su tiempo, para referirme al ciberataque del que ha sido objeto el país en estos días. Primero, creo que debemos poner este hecho en contexto. No es solo un ataque a las instituciones afectadas, al gobierno o a importadores y exportadores, es un ciber ataque de carácter criminal al Estado y a todo el país.



Tampoco se puede desligar de la compleja situación geopolítica mundial en un mundo digitalizado. Digo esto, porque la primera acción que debemos hacer todos las y los costarricenses es unirnos una vez más para enfrentar esta amenaza.



Reitero que el Estado Costarricense NO PAGARÁ NADA a estos criminales cibernéticos. Pero mi criterio es que este ataque no es un tema de dinero, sino que busca amenazar la estabilidad del país, en una coyuntura de transición. Esto no lo lograrán. Como siempre lo hemos hecho, cada persona de esta tierra pondrá de su parte para defender a Costa Rica.

Como Presidente, que ya ha enfrentado circunstancias muy difíciles y que no habían sido antes experimentadas por el país, les aseguro que esta situación está siendo atendida por el Gobierno con rigor, seriedad y empeño.



La unión de lo público, lo privado, la academia, las mejores mentes y la disciplina con la implementación de medidas para fortalecer la ciberseguridad es crítica para que enfrentemos estos ataques.



Como han informado los jerarcas del ramo, son varias las instituciones que han recibido ataques, la más notable el Ministerio de Hacienda.



Desde el momento de la alerta, los equipos institucionales y de expertos han desplegado los protocolos existentes así como las medidas necesarias para contener y repeler los ataques, así como para restaurar el funcionamiento digital de las plataformas afectadas, lo cual está en proceso.



Los pagos de pensiones ya han sido depositados y los de ayudas sociales como el programa Avancemos iniciarán mañana, como está calendarizado. Lo mismo se hará la próxima semana con las planillas públicas. También se trabaja para normalizar los procesos de importación y exportación y el pago de proveedores.

Agradecemos el apoyo que están brindando expertos del sector privado y de países amigos a los profesionales del sector institucional para hacer frente, unidos, a la amenaza.



No obstante, esta sigue latente y debemos, todos como un solo país unido, mantener la guardia en alto.



De esta situación, como lo hemos hecho frente a otros retos, también saldremos adelante.